Театральная суббота «Александринский в Александрии» состоится в Петергофе

11 июля в парке Александрия состоится театральная суббота «Александринский в Александрии». Вместе с Александринским театром музей-заповедник «Петергоф» подготовил лекции, экскурсии, перформанс и оркестровый концерт ко дню рождения императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I.

В честь Александры Федоровны назвали и Александринский театр, и парк Александрия. Программа театральной субботы частично отсылает к праздничному поводу: в 12:00 во дворе Фермерского дворца гид Дарья Сидорова выступит с лекцией о театре в жизни императорской семьи Романовых.

В 10:30 и в 17:30 стартуют экскурсии «Сад как искусство». На прогулке садовники покажут древесные, цветочные и кадочные растения, а также расскажут об овощах, пряностях и целебных травах. В 14:00 состоится встреча «Дача — это про удовольствие».

В 13:00 и в 15:00 в саду Фермерского дворца состоится перформанс «Пророчества перелетных птиц». Семь танцовщиц в анималистических костюмах представят 45-минутную хореографию, элементы которой отсылают к реальным движениям птиц.

Завершат день концертом Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Антона Лубченко. В 16:00 на лугу у Новой фермы коллектив выступит с солистами Ольгой Черемных (сопрано), Валентиной Непряхиной (меццо-сопрано) и Романом Арндтом (тенор). Прозвучат сочинения Михаила Глинки, Жака Оффенбаха, Петра Чайковского и Александра Глазунова, написанные для спектаклей Александринского театра или звучавшие на его сцене.

«Александринский в Александрии» пробудет 11 июля с 10:30 до 18:30. Полная программа, подробности о билетах и регистрации на события доступны на сайте парка.

6+