На Витебский вокзал прибыл «Театральный поезд»

Днем в воскресенье, 28 июня, в Петербурге начался фестиваль к 150-летию Союза театральных деятелей — его открыло прибытие «Театрального поезда» на Витебский вокзал.

Уникальный состав задержится у перронов на два дня. Все это время на территории вокзального комплекса для пассажиров и гостей будут проходить творческие интерактивы и театральные перформансы.

На фестиваль приехали творческие коллективы из Ярославля и Костромы: Костромской театр кукол, Костромской драматический театр имени Островского, Камерный драматический театр Костромы, Рыбинский драматический театр и Ярославский театр кукол, рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.