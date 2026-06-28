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Театр

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На Витебский вокзал прибыл «Театральный поезд»

Фестиваль приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Фото: пресс-служба Октябрьской железной дороги

Днем в воскресенье, 28 июня, в Петербурге начался фестиваль к 150-летию Союза театральных деятелей — его открыло прибытие «Театрального поезда» на Витебский вокзал.

Уникальный состав задержится у перронов на два дня. Все это время на территории вокзального комплекса для пассажиров и гостей будут проходить творческие интерактивы и театральные перформансы.

На фестиваль приехали творческие коллективы из Ярославля и Костромы: Костромской театр кукол, Костромской драматический театр имени Островского, Камерный драматический театр Костромы, Рыбинский драматический театр и Ярославский театр кукол, рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

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