Мариинский театр проведет предпремьерный показ оперы «Вильгельм Телль» Россини

В преддверии премьеры оперы Джоаккино Россини «Вильгельм Телль», которая состоится в этом году, Мариинский театр приглашает зрителей в творческую лабораторию на предпремьерный показ.

Главные партии исполнят: Ярослав Петряник, Ярамир Низамутдинов, Геворг Григорян, Екатерина Гончарова, Дарья Росицкая, Кристина Гонца, Николай Каменский, Степан Завалишин. За фортепиано — Евгения Исупова.

По данным сайта Мариинского театра, премьера оперы «Вильгельм Телль» запланирована на 25 октября. Билеты на предпремьерный показ можно приобрести на сайте театра или в мобильном приложении, сообщили в пресс-службе.