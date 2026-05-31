Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Мариинский театр проведет предпремьерный показ оперы «Вильгельм Телль» Россини

В зале Стравинского 1 июня в 18:30 солисты мариинской труппы представят III и IV акты оперы в сопровождении фортепиано.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра / фото: Наталья Разина

В преддверии премьеры оперы Джоаккино Россини «Вильгельм Телль», которая состоится в этом году, Мариинский театр приглашает зрителей в творческую лабораторию на предпремьерный показ.

Главные партии исполнят: Ярослав Петряник, Ярамир Низамутдинов, Геворг Григорян, Екатерина Гончарова, Дарья Росицкая, Кристина Гонца, Николай Каменский, Степан Завалишин. За фортепиано — Евгения Исупова.

По данным сайта Мариинского театра, премьера оперы «Вильгельм Телль» запланирована на 25 октября. Билеты на предпремьерный показ можно приобрести на сайте театра или в мобильном приложении, сообщили в пресс-службе.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: