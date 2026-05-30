Ушла из жизни балерина Мариинского театра Любовь Кунакова

Ее не стало на 75-м году жизни.

Сценическая карьера Кунаковой началась в 1974 году, а до 1992 года она оставалась ведущей исполнительницей балетного репертуара.

В число ее лучших партий вошли роли в «Легенде о любви», «Спящей красавице», «Жизели», «Баядерке», «Лебедином озере», «Раймонде», «Корсаре» и «Дон Кихоте». С 1997 года она работала педагогом-репетитором, а позднее — балетмейстером-репетитором.

Любовь Кунакова также переносила классические постановки Мариинского театра на сцены Минска, Афин, Токио и Бразилии.

В 2009 году балерина была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в прошлом году стала кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве» — за вклад в развитие отечественной художественной сферы и многолетнюю плодотворную деятельность, рассказали в пресс-службе Мариинского театра.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования близким и коллегам Любови Алимпиевны.

