Фильштинский, Немзер, основатели СмешBand Ланда и Васильев вспоминают Зиновия Корогодского на Новой сцене Александринского театра

В июле 2026 года исполнится 100 лет со дня рождения театрального режиссера и педагога Зиновия Корогодского. 22 мая, в 22-ю годовщину смерти артиста, в Медиацентре Новой сцены Александринского театра проведут встречу цикла «Учителя» в память о нем.

В вечере примут участие ученики и коллеги Корогодского: режиссер и педагог Вениамин Фильштинский, театральный критик Евгения Тропп, актер Николай Буров, основатели СмешBand (авторы саундтрека к «Смешарикам») Сергей Васильев и Марина Ланда, а также главный режиссер «Театра Поколений» Валентин Левицкий. Присоединятся артисты Александринского театра: Елена Немзер, Сергей Мардарь и Ольга Белинская. Разговор модерирует доктор искусствоведения Александр Чепуров.

Ученик Бориса Зона, Корогодский с 1962 по 1986 год возглавлял Ленинградский ТЮЗ. На протяжении десяти лет он заведовал кафедрой режиссуры и актерского искусства в петербургском Гуманитарном университете профсоюзов. В 1991-м режиссер создал творческий центр «Семья» и «Театр Поколений». Нынешний главный режиссер театра Валентин Левицкий учился у мастера.

«Театр Поколений» участвует в организации встречи, а также реализует проект «Год столетия Зиновия Яковлевича Корогодского». Цикл Александринского театра «Учителя» курирует Елена Сылова.

Вечер памяти начнут 22 мая в 19:00 на набережной Фонтанки, 49а. Вход свободный, нужна регистрация.

