В Театре на Васильевском покажут «Дуэль» к 135-летию публикации повести Чехова

Премьера спектакля состоится 23 и 24 мая в лофт-пространстве «Стачка».
Режиссером спектакля выступил Роман Смирнов, а художником-постановщиком — Семен Пастух.
В центре сюжета — Иван Андреевич Лаевский, который спешно покинул Петербург вместе с любимой, но замужней женщиной Надеждой Федоровной. Они отправляются на Кавказ, надеясь начать новую, счастливую жизнь, полную созидательного труда.
Однако спустя два года от решительного настроя не остается и следа. Теплый и благодатный край так и не принимает их.
Главные роли в спектакле исполняют Станислав Каблуков, Вероника Жукова, Ксения Чекушкина, Илона Бродская, Ульяна Чекменева, Давид Бродский, Иван Конкин, Вадим Сердюков, Никита Злобин, Игорь Бессчастнов, Владимир Постников, Кирилл Тарасов, Владислав Лобанов и Константин Хасанов.
16+.
