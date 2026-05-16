Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Большой театр кукол отметит 95-летие премьерой фильма Руслана Кудашова и музыкальным концертом

Праздник начался с полуденного выстрела с Петропавловской крепости, который произвел главный режиссер театра, лауреат «Золотой маски» Руслан Кудашов.

Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Вечером после официальной поздравительной части состоится премьера фильма Кудашова «Orbitagranata», а также концерт с участием музыкальных групп, знакомых публике по серии фестивалей «БТК-music-fest»: «Привет, Бендер!», «Зеленая игра», «Директор Порта» и другие.

Юбилей совпал с другой важной датой: ровно двадцать лет назад Кудашов пришел в БТК и за эти годы превратил его в центр актуального сценического искусства. В 2014 году по итогам независимого мониторинга городского комитета по культуре БТК признали лучшим и назвали одним из мировых лидеров в своей области, рассказали в пресс-службе театра. 

Большой театр кукол возник в 1931 году из творческой идеи пятерых друзей. Год спустя его возглавил Савелий Шапиро — ученик Всеволода Мейерхольда. В 1940 году театр переехал в историческое здание на улице Некрасова, 10, и с тех пор этот адрес стал точкой притяжения для многих поколений зрителей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: