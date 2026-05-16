Большой театр кукол отметит 95-летие премьерой фильма Руслана Кудашова и музыкальным концертом

Вечером после официальной поздравительной части состоится премьера фильма Кудашова «Orbitagranata», а также концерт с участием музыкальных групп, знакомых публике по серии фестивалей «БТК-music-fest»: «Привет, Бендер!», «Зеленая игра», «Директор Порта» и другие.

Юбилей совпал с другой важной датой: ровно двадцать лет назад Кудашов пришел в БТК и за эти годы превратил его в центр актуального сценического искусства. В 2014 году по итогам независимого мониторинга городского комитета по культуре БТК признали лучшим и назвали одним из мировых лидеров в своей области, рассказали в пресс-службе театра.

Большой театр кукол возник в 1931 году из творческой идеи пятерых друзей. Год спустя его возглавил Савелий Шапиро — ученик Всеволода Мейерхольда. В 1940 году театр переехал в историческое здание на улице Некрасова, 10, и с тех пор этот адрес стал точкой притяжения для многих поколений зрителей.