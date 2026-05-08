Максим Матвеев возвращается в театр

Актер Максим Матвеев возвращается к ролям в театре. Об этом он рассказал в интервью журналу «Коммерсант Weekend». По словам артиста, он начинает репетировать «Оперу нищих» («Трехгорошовую оперу») Бертольта Брехта в московском Театре имени Пушкина. Постановкой занимается режиссер Евгений Писарев.

До 2020 года Матвеев служил в Московском театре Олега Табакова. В 2022-м в беседе с Федором Бондарчуком на программе «Кино в деталях» артист признавался, что ушел из театра, так как «не нашел достаточной степени мотивации этим заниматься». Актер выбрал уделять больше времени семье.

С момента ухода из театра Матвеев сосредоточился на кино. За прошедшие годы он снялся среди прочего в сериалах «Секс. До и после», «Фандорин. Азазель», «Союз спасения. Время гнева».

С 2020 года вышло три сезона абсолютного хита с Матвеевым в главной роли — психологического триллера «Триггер». В январе стало известно, что стартовали съемки четвертого сезона. Продолжение режиссирует Дарья Мороз.

В конце апреля состоялась онлайн-премьера международной драмы «Заложник», в которой актер сыграл финансиста. Сейчас в прокат выходит мифический триллер «Шурале» Алины Насибуллиной, в котором Матвеев также исполнил одну из главных ролей.