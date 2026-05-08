Максим Матвеев возвращается в театр

Артист приступает к репетициям «Оперы нищих» в Театре Пушкина.
Актер Максим Матвеев возвращается к ролям в театре. Об этом он рассказал в интервью журналу «Коммерсант Weekend». По словам артиста, он начинает репетировать «Оперу нищих» («Трехгорошовую оперу») Бертольта Брехта в московском Театре имени Пушкина. Постановкой занимается режиссер Евгений Писарев.
До 2020 года Матвеев служил в Московском театре Олега Табакова. В 2022-м в беседе с Федором Бондарчуком на программе «Кино в деталях» артист признавался, что ушел из театра, так как «не нашел достаточной степени мотивации этим заниматься». Актер выбрал уделять больше времени семье.
С момента ухода из театра Матвеев сосредоточился на кино. За прошедшие годы он снялся среди прочего в сериалах «Секс. До и после», «Фандорин. Азазель», «Союз спасения. Время гнева».
С 2020 года вышло три сезона абсолютного хита с Матвеевым в главной роли — психологического триллера «Триггер». В январе стало известно, что стартовали съемки четвертого сезона. Продолжение режиссирует Дарья Мороз.
В конце апреля состоялась онлайн-премьера международной драмы «Заложник», в которой актер сыграл финансиста. Сейчас в прокат выходит мифический триллер «Шурале» Алины Насибуллиной, в котором Матвеев также исполнил одну из главных ролей.
Максим Матвеев
Актер театра и кино — в интервью «Коммерсант Weekend»:
Я знал, что если вернусь в театр, то только ради материала, который меня зажжет. И Евгений Писарев, с которым мы выпускали «Кинастона» в Театре Табакова, мне такое предложение сделал. Я приступаю к репетициям «Оперы нищих» (она же «Трехгрошовая опера») Бертольта Брехта в Театре Пушкина. Одно из качеств театра, которое мне нравится, — быть злободневным, ироничным, выводящим из зоны комфорта. Разрушающим благостные установки общества относительно себя.
«Нищие» в этом контексте — те, кто из-за своих установок и потребностей перестал видеть людей в других, перестал их ценить. Мне нравится этот контекст. Он неприятный, но искусство, на мой взгляд, должно задавать неприятные вопросы. И еще в постановке есть амбициозная задачка для меня: это все-таки опера, то есть надо петь. А я в последний раз пел на экзамене в Школе-студии МХАТ на третьем курсе.
Премьеру «Оперы нищих» с Максимом Матвеевым планируют на следующий театральный сезон.
