Машков, Гришаева и «Чайка» из Венгрии: ТЮЗ имени Брянцева объявил программу «Молодежь. Театр. Феста»

Нонна Гришаева в спектакле «Филумена Мартурано, или Брак по-итальянски»
С 22 по 29 мая в Петербурге в 27-й раз пройдет «Молодежь. Театр. Фест» (прежнее название — «Радуга»). В зарубежную часть программы фестиваля ТЮЗа имени А.А. Брянцева вошли постановки из Армении, Беларуси, Венгрии, Казахстана, Туниса, Турции, Сербии и Узбекистана. Среди главных событий — спектакль Каро Баляна по чеховской «Чайке», который привезет труппа венгерского Театра Тота Йожефа в Сентеше.
Всего за восемь фестивальных дней покажут 20 спектаклей из 11 стран. Россию представят театры из Москвы, Петербурга, Барнаула, Воронежа, Твери, Улан-Удэ, Ульяновска и Уфы.
Среди прочих в постановках «Молодежь. Театр. Феста» участвуют артисты Нонна Гришаева и Владимир Машков. 22 мая Гришаева выступит на большой сцене ТЮЗа в спектакле «Филумена Мартурано, или Брак по-итальянски» (работа Театра РОСТА в Царицыне). Машков выйдет на большую сцену Молодежного театра на Фонтанке 27 и 28 мая в собственной постановке «В списках не значился» (спектакль Московского театра Олега Табакова). Также 29 мая петербуржцев ждет творческая встреча с Машковым в Доме актера.
В программу вошли сразу два спектакля армянского режиссера Каро Баляна. Помимо «Чайки» Театра Тота Йожефа (показ 25 мая на большой сцене ТЮЗа), 24 мая в Театре на Литейном представят его работу «На дне» для ТЮЗа имени Маршака в Воронеже.
«Молодежь. Театр. Фест» проводят с 2000 года. Режиссерские интерпретации классики и образчики современной драматургии показывают российские и зарубежные театры. Создатель и бессменный руководитель фестиваля — директор ТЮЗа Светлана Лаврецова.
Фестиваль стартует 22 мая.
