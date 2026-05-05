Советские балетмейстеры и русская душевность: Мариинский театр продолжает цикл лекций в камерных залах

Мариинский театр приглашает на новые просветительские лекции в Зале Щедрина. 6 мая искусствовед и критик Ольга Розанова расскажет о постановках Юрия Григоровича на мариинской сцене. 14 мая на лекции «Диалоги с Онегиным. Новая русская душевность» кандидат искусствоведения, преподаватель СПбГУ Лидия Адэр проанализирует композиторскую работу Чайковского с пушкинским текстом.

Исследователи театра, оперы и балета проводят в камерных залах Мариинского целые серии выступлений. Так, майский рассказ Ольги Розановой станет уже восьмым в цикле встреч «Балетмейстеры-гении советской эпохи и их шедевры в Мариинском театре». Герой новой лекции Юрий Григорович попал в труппу Мариинского (тогда — Кировского) театра после выпуска из Ленинградского хореографического училища. Начав как артист и позже — солист балета, с 1961 по 1964 год он занял пост балетмейстера. В Мариинке Григорович реализовал свои первые постановки: «Каменный цветок» 1957 года и «Легенда о любви» 1961-го, — которые остаются в репертуаре до сих пор.

Выступление Лидии Адэр продолжит авторский цикл «Чайковский и Петербург». Музыковед сосредоточится на опере «Евгений Онегин», которую в 1982-м поставил на сцене Мариинского театра Юрий Темирканов. Исследовательница расскажет, как Петр Чайковский превратил свое сочинение в лирическую исповедь. Перенеся пушкинский акцент с социальной иронии на внутренний мир героев, он, как считает лектор, открыл публике «новую русскую душевность».

Лекции 6 и 14 мая начинаются в 20:00 на Декабристов, 34. Вход по билетам театра.

