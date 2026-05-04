Моноспектакль по текстам Эдуарда Лимонова покажут в книжном магазине «Фаренгейт 451»

16 мая в книжном магазине «Фаренгейт 451» пройдет показ моноспектакля «ЭДИЧКА + ЛЕНОЧКА» по произведениям Эдуарда Лимонова. Творческое объединение «Пролетая над Дорогой» представит 40-минутную постановку по мотивам романов «Это я, Эдичка», «Дневник неудачника» и «У нас была великая эпоха». Также фигурируют стихи из сборника «Мой отрицательный герой».
Исполнитель главной роли — Роман Голицын. В проекте «Пролетая над Дорогой» он вместе с Константином Лебедевым переводит поэзию, прозу и фильмы бит-поколения. С организацией спектакля команде помогла коммуна «Андердоги».
Роман Голицын сосредоточился на отношениях лирического героя Эдички и его жены Елены. По сюжету Елена эмигрирует с «нищим никем» Эдичкой в Европу, а затем в Америку, и они счастливы вместе. Но поэт оказывается никому не нужен на Западе, и жена уходит от него к богатым и успешным мира сего. Эдичка тоскует по Родине, по семье и презирает «порядок вещей, в котором его девочку забирал старый буржуа». Постепенно у героя рождается идея убить возлюбленную.
Сюжет отсылает к завязке романа «Это я, Эдичка» (1976), который, в свою очередь, основан на реальной любовной истории Лимонова и модели Елены Щаповой де Карли. В 1984-м Щапова опубликовала книгу «Это я, Елена», ставшую своего рода ответом на скандальный автофикшн бывшего мужа.
Роман Голицын
Режиссер, переводчик, автор постановки «ЭДИЧКА + ЛЕНОЧКА»
Мой моноспектакль — это не любовная история. Я постарался, как это часто делает Эдуард Вениаминович в своих произведениях, через меньшее показать большее, через личное — общественное. Через отношения героя с женой показать проблемы эмиграции, тоску по Родине, раскрыть тему художника в мире. Рассказать историю о борьбе с миром; о том, как человек сталкивается с тем, что он никому не нужен, и через унижение и ненависть приходит к надежде; находит силы жить дальше.
Получилось у меня это или нет — судить зрителям.
Показ начнется со вступительной речи о Лимонове: Роман объяснит, почему литератор «спас» его в тяжелый период жизни. После спектакля планируют дискуссию, а также совместную читку отрывков из книг писателя.
Моноспектакль стартует 16 мая в 19:00 на Кавалергардской, 20. Вход за донат от 200 рублей.
18+
