Моноспектакль по текстам Эдуарда Лимонова покажут в книжном магазине «Фаренгейт 451»

16 мая в книжном магазине «Фаренгейт 451» пройдет показ моноспектакля «ЭДИЧКА + ЛЕНОЧКА» по произведениям Эдуарда Лимонова. Творческое объединение «Пролетая над Дорогой» представит 40-минутную постановку по мотивам романов «Это я, Эдичка», «Дневник неудачника» и «У нас была великая эпоха». Также фигурируют стихи из сборника «Мой отрицательный герой».

Исполнитель главной роли — Роман Голицын. В проекте «Пролетая над Дорогой» он вместе с Константином Лебедевым переводит поэзию, прозу и фильмы бит-поколения. С организацией спектакля команде помогла коммуна «Андердоги».

Роман Голицын сосредоточился на отношениях лирического героя Эдички и его жены Елены. По сюжету Елена эмигрирует с «нищим никем» Эдичкой в Европу, а затем в Америку, и они счастливы вместе. Но поэт оказывается никому не нужен на Западе, и жена уходит от него к богатым и успешным мира сего. Эдичка тоскует по Родине, по семье и презирает «порядок вещей, в котором его девочку забирал старый буржуа». Постепенно у героя рождается идея убить возлюбленную.

Сюжет отсылает к завязке романа «Это я, Эдичка» (1976), который, в свою очередь, основан на реальной любовной истории Лимонова и модели Елены Щаповой де Карли. В 1984-м Щапова опубликовала книгу «Это я, Елена», ставшую своего рода ответом на скандальный автофикшн бывшего мужа.