Архдрама впервые покажет в Петербурге свои главные спектакли последних лет

Постановки пройдут на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» с 21 по 25 июня.
В программу вошли пять спектаклей, которые сформировали репутацию Архдрамы как одного из самых обсуждаемых репертуарных театров последних лет. Это «Доктор Живаго» по роману Бориса Пастернака, «Завтра была война» по повести Бориса Васильева, «Спасти камер-юнкера Пушкина» Михаила Хейфеца, «Вишневый сад» Антона Чехова и «Дни Савелия» по роману Григория Служителя.
«Доктор Живаго» в постановке Андрея Тимошенко — это история человека, которого эпоха постепенно выталкивает из жизни. Спектакль устроен как монтаж сцен и стихов Пастернака, где частная судьба сталкивается с безличным движением времени и не выдерживает этого давления.
«Завтра была война» Дмитрия Бурханкина строится вокруг ситуации выбора. Школьный класс сталкивается с требованием отречения, и именно этот момент становится точкой перехода от детства к опыту несправедливости и утраты. Показ спектакля приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны.
«Спасти камер-юнкера Пушкина» — это игровой спектакль, где четыре актера разыгрывают десятки ролей, а Пушкин превращается в точку столкновения частной жизни и культурного мифа.
«Вишневый сад» Андрея Тимошенко строится как история утраты, за которую отвечают сами герои. На сцене появляется движущийся поезд — образ неостановимого движения, в котором у этого мира уже нет шанса остаться.
«Дни Савелия» завершают программу сменой масштаба. История рассказана от лица персонажа, который находится вне социальной нормы, и за счет этого угол зрения смещается на привычную городскую среду.
