В Петербурге выделят более 80 млн рублей на поддержку независимых театров

В 2026 году на эти цели предусмотрено более 80 миллионов рублей. Заявки принимаются до 31 мая (13:00).

Субсидии выделяют на «сохранение и развитие профессионального искусства», а также на поддержку «творческого многообразия» в городе. Победителей определят по итогам отбора, рассказали в пресс-службе администрации города.

В прошлом году материальную помощь от города получили такие проекты, как «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, театр «Визит», «Движение в сторону неизведанного», «Кукольный формат (КУКФО)» и другие.

