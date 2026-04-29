Театр «На Литейном» покажет свою «Татьяну Ларину» в мае

17 мая в Театре «На Литейном» состоится премьера спектакля «Татьяна Ларина». «Сны в двух актах» по мотивам романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» режиссирует выпускник курса Руслана Кудашова в РГИСИ, автор спектаклей «Театрального проекта 27» и Александринского театра Владислав Тутак.

Режиссер продолжает работу с призмой женских персонажей в классических текстах. В 2025-м на сцене Театра «Суббота» Тутак поставил готический триллер «Настасья» по мотивам романа Достоевского «Идиот». В «Татьяне Лариной» он работает с темой «женщины, ставшей символом трагической судьбы и болезненной гордости».

«Может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо, бесспорно, она главная героиня поэмы», — эту идею в своей «Речи о Пушкине» высказывал еще Федор Достоевский. Зрители новой сценической адаптации смогут пройти путь вместе с героиней и попробовать ответить на вопрос о неизведанном: стоит ли вступать с ним в диалог или лучше остаться в стороне, следуя привычному и общепринятому.

«Для меня эта история жанрово тяготеет к трагедии, даже с бытовой точки зрения. Если сравнивать с Достоевским, то именно "Евгений Онегин" для меня намного страшнее, нежели "Преступление и наказание" или "Идиот", по каким-то моим внутренним ощущениям. Это история про тотальный эгоизм, отзывающийся в сегодняшнем дне, про людей, которые полностью перестали друг друга слышать, про сломанные коммуникации. Мы не пытаемся увидеть человека рядом. Это страшно», — говорит о премьере режиссер Тутак.