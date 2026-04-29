Премьера! «Балтийский дом» покажет «Собаку на сене» в постановке Игоря Коняева

6 июня на большой сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» впервые покажут спектакль «Собака на сене» в постановке лауреата премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Игоря Коняева. Главную роль в инсценировке комедии исполнит актриса Елена Сохацкая («Анна К»).

Пьеса, которую написал в 1618 году драматург Феликс Лопе де Вега, получила название от известной испанской пословицы: «Собака на сене, сама не ест и другим не дает». По сюжету о браке с графиней Дианой де Бельфлор мечтают самые знатные сеньоры Неаполя, а она тайно влюблена в своего бедного секретаря Теодоро. Диана не может отпустить от себя любимого, но гордость и высокое положение не дают ей возможности сказать о своих чувствах. Ситуация усложняется, когда Теодоро, кажется, решает жениться на служанке Марселе.

Постановщик Игорь Коняев окончил класс Льва Додина в СПбГАТИ (нынешний РГИСИ). В разные годы работал режиссером в студии Малого драматического театра и Театре имени Комиссаржевской, был худруком Рижского русского театра имени Михаила Чехова. «Золотую маску» получила его драма «Московский хор», поставленная по пьесе Людмилы Петрушевской в МДТ в 2002 году.

Сценографией и костюмами «Собаки на сене» занималась Дарья Здитовецкая. за музыкальное оформление отвечает композитор Сергей Патраманский. Хореограф постановки — Мария Кораблева.

Помимо Елены Сохацкой, на сцену выйдут Роман Дряблов, Дмитрий Гирев, Виктория Зайцева, Мария Лысюк, Виктория Жилина, Ирина Муртазаева, Константин Анисимов, Игорь Гоппиков, Олег Коробкин, Андрей Архипов, Александр Чередник, Александр Передков и Дмитрий Ладыгин.

Премьерные показы пройдут 6 июня в 19:00, 7 июня в 14:00 и в 19:00, 18 июня в 19:00. Билеты в продаже на сайте «Балтийского дома».

16+