«Русская смерть» в Петербурге! Дмитрий Волкострелов покажет моноспектакль-послесловие к постановке 2022 года на гастролях театра «Среда 21»

7 и 8 июня на площадке «Узел» пройдут гастроли московского театра «Среда 21». Дмитрий Волкострелов выступит перед петербуржцами с новой постановкой «Русская смерть. Воспоминания о спектакле».

Режиссер и актер представил спектакль «Русская смерть» В феврале 2022-го в Центре имени Мейерхольда. Это последняя часть «русской трилогии» Волкострелова, в которую также вошли «Русскiй романсъ» в Театре Наций и «Русская классика» в «Приюте комедианта». Моноспектакль «Русская смерть. Воспоминания о спектакле», показанный в «Среде 21» в сентябре 2025-го, стал своего рода послесловием к работе 2022 года.

Волкострелов — создатель и руководитель петербургского независимого театра post, художественный руководитель Центра Мейерхольда с 2020 по 2022 год. Ставил спектакли в ТЮЗе имени Брянцева и «Приюте комедиантов» в Петербурге, в московском Театре Наций и ЦИМе, на «Сцене-Молот» в Перми и в казанской Творческой лаборатории «Угол». В 2013-м и в 2020-м Дмитрий становился лауреатом «Золотой Маски».

В «Русской смерти» 2022 года звучали литературные отрывки с описаниями гибели князя Болконского, Анны Карениной и Венички из поэмы Ерофеева «Москва — Петушки». От оригинального спектакля в Центре Мейерхольда остались видеозаписи. Волкострелов не пытается воскресить постановку, но пробует превратить само воспоминание в процесс и в спиритический ритуал.

На сцене артист молча сидит внутри кладбищенской оградки — такой же, как была в изначальном варианте. Он слушает голоса друзей и коллег на записи и дополняет видео авторскими комментариями. Новая «Русская смерть» заканчивается порывом из прошлого в будущее: для зрителей прозвучат послания на множестве языков с золотой пластинки «Вояджера», отправленной в космос.

Моноспектакль покажут 7 и 8 июня в 20:00 на Некрасова, 3-5. Билеты в продаже на сайте площадки.

