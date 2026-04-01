В Новой Голландии покажут спектакль о поездке Маяковского в Свердловск

10 и 11 апреля в пространстве «Сообщество» Новой Голландии пройдет петербургская премьера спектакля Даниила Романова «Маяковский. Встреча». Постановка воссоздает поездку Владимира Маяковского в Свердловск в 1928 году. В главных ролях — актер МХТ имени Чехова Алексей Кирсанов, солистка Большого театра Анна Тихомирова, артисты Геннадий Янин и Олег Габышев.

История строится вокруг идеи неслучившегося свидания: авторы исследуют не только факт приезда поэта на Урал, но и ощущение ожидания и несбывшейся радости горожан, которые так и не увидели Маяковского. В спектакле прозвучат его стихотворения «Рассказ Ивана Козырева о вселении в новую квартиру», фрагменты из поэмы «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Человек», а также отрывок из повести Андрея Платонова «Котлован».