В Новой Голландии покажут спектакль о поездке Маяковского в Свердловск

Петербургская премьера постановки «Маяковский. Встреча» пройдет 10 и 11 апреля.

10 и 11 апреля в пространстве «Сообщество» Новой Голландии пройдет петербургская премьера спектакля Даниила Романова «Маяковский. Встреча». Постановка воссоздает поездку Владимира Маяковского в Свердловск в 1928 году. В главных ролях — актер МХТ имени Чехова Алексей Кирсанов, солистка Большого театра Анна Тихомирова, артисты Геннадий Янин и Олег Габышев.

История строится вокруг идеи неслучившегося свидания: авторы исследуют не только факт приезда поэта на Урал, но и ощущение ожидания и несбывшейся радости горожан, которые так и не увидели Маяковского. В спектакле прозвучат его стихотворения «Рассказ Ивана Козырева о вселении в новую квартиру», фрагменты из поэмы «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Человек», а также отрывок из повести Андрея Платонова «Котлован».

Премьера спектакля состоялась в ноябре 2025 года в Екатеринбурге — постановку представили к 10-летию Ельцин Центра. «Маяковский. Встреча» — инициатива культурно-образовательного проекта Art Seasons, который проводит фестиваль актуальной культуры «Сезоны» в Геленджике.

Маяковский пробыл в Свердловске с 26 по 30 января 1928 года. Поэт читал стихи и отрывки из поэмы «Хорошо!» в Деловом клубе (нынешняя Филармония), выступил перед студентами Горного института и перед рабочими Верх-Исетского завода. Также он посетил новые дома верхисетских металлургов.

Литератор побывал в подвале Ипатьевского дома, его свозили и на место захоронения останков царской семьи. Через три месяца после путешествия появилось стихотворение «Император».

Петербургские показы спектакля пройдут 10 апреля в 20:00, 11 апреля — в 18:00 и 20:30 на набережной Адмиралтейского канала, 2И. Билеты в продаже на сайте Новой Голландии.

16+

