В «Балтийском доме» покажут психологический спектакль «Любовь безмерная» на жестовом языке

22 апреля на сцене «Балтийского дома» состоится премьера спектакля «Любовь безмерная». Постановка Петербургского театра глухих идет на русском жестовом языке с озвучкой и сочетает элементы психологической драмы, лирической поэзии, хореографии и музыки.

В центре сюжета — четыре неслышащие женщины, которые встречаются вечером в Доме мод. Через искренние беседы, признания и общие переживания героини справляются с прошлыми обидами и неразделенными мечтами о любви. В финале спектакля исполняют жестовую песню.

В постановке участвуют артистки Мария Захарова, Дарья Выдумкина, Ксения Лунева и Светлана Заволокина, а также актриса-диктор Яна Белая. Режиссеры спектакля — Дарья Меркулова и Владимир Бочаров. Постановкой жестов занимались Владимир Бочаров и Анастасия Аристова.

Петербургский театр глухих основали в августе 2016 года. В команде работают неслышащие профессионалы: актеры, режиссеры, сценаристы, художники, видеографы, фотографы, швеи и работники сцены. Слабослышащие и слышащие служат только хореографами и звукорежиссерами. Актеры-дикторы выполняют двойную роль: владея РЖЯ и поставленной речью, они делают постановки доступными визуально и на слух для всех зрителей. Ежегодно театр ставит около 10–12 спектаклей.

Премьерный показ «Любви безмерной» начнется 22 апреля в 18:00 по адресу Александровский парк, 4. Билеты в продаже.

12+