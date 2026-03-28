Гергиев рассказал, как изменились Большой и Мариинский театры за два года совместной работы

Совместная работа Большого театра и Мариинского театра за последние два года позволила расширить творческие возможности артистов и усилить обмен постановками между Москвой и Петербургом. Об этом заявил их генеральный директор Валерий Гергиев.

По его словам, такая модель сотрудничества во многом опирается на исторический опыт императорских театров, когда ведущие исполнители регулярно выступали на сценах обеих столиц.

«Некогда работавшая очень успешно дирекция императорских театров позволяла лучшим певцам того времени, лучшим балеринам, легендарным, выступать и там, и там. Мы этим занимаемся уже два года, не особенно претендуя на какие-то комплименты», — сказал Валерий Гергиев, пишут «Известия».

В качестве примера он привел выступления оперного певца Ильдара Абдразакова, который участвует в постановках как в Москве, так и в Петербурге.

Глава театров также отметил, что сотрудничество повлияло на репертуарную политику: в афишу возвращаются классические постановки, а Большой театр ежегодно выпускает около 12 премьер. По его словам, такая модель позволяет эффективнее использовать творческие ресурсы и развивать культурную повестку в двух городах.

