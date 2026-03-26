В «Невидимом театре» покажут документальный спектакль «Рехаб» о борьбе с зависимостью

4 апреля в «Невидимом театре» впервые покажут спектакль Алессандры Джунтини «Рехаб». Сюжетной основой стали документальные истории пациентов реабилитационных центров Петербурга.

Режиссер Алессандра Джунтини училась в миланском театре Ariberto и в РГИСИ на курсе Вениамина Фильштинского, а также проходила режиссерскую стажировку в МДТ под руководством Льва Додина. В разные годы она ставила «Метель» Василия Сигарева, «Наш класс» Тадеуша Слободзянека, «Голубую комнату» Дэвида Хэйра, «Mаmma Roma» по киносценарию Пазолини. В 2017-м на сцене «Невидимого театра» состоялась премьера ее постановки «Саша, вынеси мусор» по пьесе Натальи Ворожбит.

«Рехаб» — это исследование зависимости с попыткой понять, почему человек оказывается на границе между разрушением и желанием жить. Сарказм и смех в спектакле становятся способом защиты от травм, одиночества, страхов и боли, которые часто сопровождают зависимость или ее провоцируют.

В постановке заняты артисты Анна Щетинина, Арина Лыкова, Мария Коркодинова, Николай Куглянт и Анастасия Колесина. Оформлением занимались художник Сергей Ларионов и видеохудожник Александр Андреев.

«Невидимый театр» — независимое объединение, которое основал режиссер и актер Семен Серзин (фильмы «Человек из Подольска» и «Рыжий», спектакли «Мороз» и «Тихий свет»). Пространство театра находится в восточной части «Севкабель Порта».

Премьера состоится 4 апреля в 20:00 на Кожевенной линии, 34. Билеты в продаже.

