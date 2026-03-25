В Петербурге покажут спектакль ученика Погребничко Антона Федорова по мотивам «Бременских музыкантов»

Труппа новосибирского театра «Старый дом» выступит в Театре на Васильевском 25 и 26 мая.
25 и 26 мая на сцене Театра на Васильевском покажут спектакль «Е-ее-ее!». Постановку новосибирского театра «Старый дом» режиссировал Антон Федоров, главный режиссер «Старого дома» и ученик Юрия Погребничко.
Спектакль отсылает к мультфильму «Бременские музыканты», который сформировал в Советском Союзе особую культуру и фанатскую базу. Картина с трудом вышла в прокат на исходе хрущевской оттепели, но все-таки показала советским зрителям современных героев и непривычную музыку, напоминающую творчество западных групп.
В мире Антона Федорова «бременские музыканты» — это люди, сбежавшие от условностей социума и собравшие коммуну в окружении сосен-великанов. Они считают себя свободными личностями, музицируют и живут по принципу «наш ковер – цветочная поляна». Но история повторяется: дочка Короля влюбляется в Трубадура, а отец запрещает ей быть с тем, кто предпочитает сон под звездным небом мещанской идиллии.
Над аранжировкой спектакля работали Григорий Калинин и Сергей Шайдаков. За оформление отвечали видеохудожник Владислав Щетинин, художник по свету Игорь Фомин, художник-технолог Полина Аверьянова и ассистент художника по костюмам Мария Доронина.
В постановке заняты артисты Арсений Чудецкий, Лилия Мусина, Юрий Кораблин, Анатолий Григорьев, Сергей Маштаков, Тимофей Мамлин, Виталий Саянок, Александр Шарафутдинов, Наталья Романова, Василий Байтенгер, Андрей Сенько, Анастасия Белинская, Евгений Варава, Алексей Ефимов, Дмитрий Иванов, Лев Молчанов и Данила Кобышев.
«Е-ее-ее!» покажут 25 мая в 19:00, 26 мая в 17:30 и 21:00 на Среднем проспекте В.О., 48. Билеты в продаже на сайте Театра на Васильевском.
16+
