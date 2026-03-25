В Петербурге покажут спектакль ученика Погребничко Антона Федорова по мотивам «Бременских музыкантов»

25 и 26 мая на сцене Театра на Васильевском покажут спектакль «Е-ее-ее!». Постановку новосибирского театра «Старый дом» режиссировал Антон Федоров, главный режиссер «Старого дома» и ученик Юрия Погребничко.

Спектакль отсылает к мультфильму «Бременские музыканты», который сформировал в Советском Союзе особую культуру и фанатскую базу. Картина с трудом вышла в прокат на исходе хрущевской оттепели, но все-таки показала советским зрителям современных героев и непривычную музыку, напоминающую творчество западных групп.

В мире Антона Федорова «бременские музыканты» — это люди, сбежавшие от условностей социума и собравшие коммуну в окружении сосен-великанов. Они считают себя свободными личностями, музицируют и живут по принципу «наш ковер – цветочная поляна». Но история повторяется: дочка Короля влюбляется в Трубадура, а отец запрещает ей быть с тем, кто предпочитает сон под звездным небом мещанской идиллии.