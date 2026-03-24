В Малом театре кукол покажут спектакль «На заре жизни» по автобиографическому роману воспитанницы Смольного института

Премьера состоится 3 апреля.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Малого театра кукол

3 апреля в Малом театре кукол представят спектакль «На заре жизни» по одноименному автобиографическому роману Елизаветы Водовозовой, воспитанницы Смольного института и ученицы писателя Константина Ушинского. Художником и режиссером постановки выступила Ксения Проценко («Мое пристрастие к Диккенсу, или Детство в опрокинутом мире»).

«На заре жизни» — история взросления девочки в Российской империи середины XIX века. В контексте быта мелкопоместного дворянства и реалий Смольного института авторы спектакля обращаются к вневременным вопросам о правильном воспитании детей, образовании и борьбе с насилием.

В постановке участвуют артисты Маргарита Кольцова, Ольга Ведерникова, Анна Рыжова, Аглая Жюгжда и Игорь Перунов. На сцене используют элементы вертепного театра и механические коробки-аутоматоны.

Детская писательница и мемуаристка Елизавета Водовозова родилась в 1844 году в многодетной семье. В 1862-м окончила Смольный институт, где с 1859 года училась у писателя Константина Ушинского и переводчика Василия Водовозова. В год выпуска Елизавета вышла за Водовозова замуж.

Первой ее публикацией стала статья «Что мешает женщине быть самостоятельной?», вдохновленная романом Чернышевского «Что делать?». В 1911 году вышла книга «На заре жизни», в которую включили мемуарные очерки Елизаветы и воспоминания разных лет. Водовозова умерла в Петрограде в 1923-м.

Режиссер спектакля «На заре жизни» Ксения Проценко основала московский частный театр «Ерундук». В петербургском МТК она ранее ставила «Мое пристрастие к Диккенсу, или Детство в опрокинутом мире» — еще одну историю о девичестве в историческом контексте, но уже в реалиях XX столетия.

Премьера «На заре жизни» пройдет 3 апреля в 19:00 на Лиговском проспекте, 267к2. Билеты в продаже на сайте театра.

12+

