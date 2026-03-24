В Малом театре кукол покажут спектакль «На заре жизни» по автобиографическому роману воспитанницы Смольного института

3 апреля в Малом театре кукол представят спектакль «На заре жизни» по одноименному автобиографическому роману Елизаветы Водовозовой, воспитанницы Смольного института и ученицы писателя Константина Ушинского. Художником и режиссером постановки выступила Ксения Проценко («Мое пристрастие к Диккенсу, или Детство в опрокинутом мире»).

«На заре жизни» — история взросления девочки в Российской империи середины XIX века. В контексте быта мелкопоместного дворянства и реалий Смольного института авторы спектакля обращаются к вневременным вопросам о правильном воспитании детей, образовании и борьбе с насилием.

В постановке участвуют артисты Маргарита Кольцова, Ольга Ведерникова, Анна Рыжова, Аглая Жюгжда и Игорь Перунов. На сцене используют элементы вертепного театра и механические коробки-аутоматоны.