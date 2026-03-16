Театр юных зрителей представит спектакль «Карлик Нос» со средневековыми мелодиями и рок-музыкой

21 марта на Большой сцене ТЮЗа имени Брянцева состоится премьера спектакля «Карлик Нос». Ученик Гальцева, автор идеи «Пушкин-Феста» Илья Архипов поставил сказку Вильгельма Гауфа в 16 оригинальных музыкальных номерах с вокальными и хореографическими партиями. Концепция спектакля строится на диалоге эпох: старинные средневековые мелодии, воссозданные по историческим манускриптам, встречаются с современной традицией рок-музыки.

В центре сюжета — судьба мальчика Якоба, которого превратила в уродливого карлика злая колдунья. Его одиночество и отчаяние смягчает лишь встреча с прекрасной заколдованной Гусыней. Вместе они отправляются в путешествие, где спасение обретает двойной смысл: чтобы расколдовать себя, нужно спасти другого.

Художественный мир спектакля основан на контрасте двух миров: каменного средневекового города, начинающего жить по законам католицизма, и таинственного полуязыческого леса с его древними обрядами. Сценография сознательно минималистична и динамична, чтобы не сковывать динамику танца и движения. Центральным образом стал огромный подвижный венок — символ гнезда, пристанища и возрождения. Пространство формируют многослойные тканевые декорации, напоминающие лесную чащу: с помощью света они превращаются то в мерцающее звездное небо, то в светящиеся окна города.

«Это история о потере и обретении себя, о символической смерти прошлого и рождении новой жизни. Герои, потеряв все, находят друг друга и создают новую семью. А кульминацией спектакля становится финальная сцена, где в белом, казалось бы, засохшем венке расцветают алые цветы — знак надежды, любви и торжества жизни», — говорит режиссер Архипов.

Композитором спектакля выступил Александр Богачев, а аранжировщиком номеров — Леонид Тодоров. Над хореографией работал Никита Борис. Костюмами занималась Алена Пескова, гримом — Максим Медовый. За видеоконтент отвечал Вадим Дуленко. Художник по свету — Татьяна Яцюк.

В спектакле заняты артисты Глеб Борисов, Егор Корчемкин, Анна Петросян, Владимир Чернышов, Дмитрий Ткаченко, Анна Лебедь, Антонина Введенская, Александра Ладыгина, Оксана Глушкова, Мария Матвеенко (Хрущева), Елизавета Прилепская, Екатерина Бездель, Иван Стрюк, Денис Гильманов, Константин Федин, Егор Погасий, Александр Бобровский, Татьяна Алпатова, Анастасия Малахова, Юлия Корж, Софья Шершнева и Артем Лисач.

Премьера состоится 21 марта в 12:00 и 17:00 на Пионерской площади, 1. Следующие показы планируют 18 апреля. Билеты в продаже на сайте театра.

6+