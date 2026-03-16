В Петербурге покажут 4 спектакля пермского театра «У моста»

Гастроли пройдут с 23 по 26 марта на сцене Театра «На Литейном».

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой театра «У моста»

23, 24, 25 и 26 марта в Театре «На Литейном» представят четыре постановки пермского театра «У моста». В программе гастролей — «Тевье-молочник», «Мачеха Саманишвили», «Карамазовы», а также «Любовь и голуби».

Режиссер Сергей Федотов создал авторский театр «У Моста» в 1988 году в Перми. «У моста» специализируется на русском психологическом театре, вдохновленном школами Михаила Чехова и Ежи Гротовского. Пермский театр открыл российским зрителям ирландского драматурга Мартина МакДонаха. За спектакль «Калека с Инишмана» труппа получила специальный приз «Золотой Маски».

АФИША ГАСТРОЛЕЙ

23 марта, 19:00 «Тевье-молочник»

Печальная комедия по мотивам цикла еврейского писателя Шолом-Алейхема. В постановке Сергея Федотова история Тевье отражает судьбу целого народа. Смирение героя позволяет сохранить веру и человечность даже в самые тяжелые времена.

Билеты в продаже.

24 марта, 19:00 «Мачеха Саманишвили»

Музыкальная комедия рассказывает о жителях маленькой грузинской деревни, где все живут одной большой дружной семьей. По сюжету овдовевший Бекинэ решает снова жениться. Спектакль по мотивам повести Давида Клдиашвили погружает в атмосферу старой Грузии.

Билеты в продаже.

25 марта, 19:00 «Карамазовы»

Театр продолжает диалог с Достоевским о Боге и бессмертии души, о времени и месте человека в нем. Сюжетные метания от добра ко злу и от зла к добру превращают спектакль в своего рода гипнотический сеанс.

Билеты в продаже.

26 марта, 19:00 «Любовь и голуби»

Сценическая версия культового советского фильма в постановке Федотова дополнена музыкальными хитами 80-х и энергичными танцами. В основе сюжета — знакомая история о том, как жизнь обычной деревенской семьи врывается роковая женщина Раиса Захаровна.

Билеты в продаже.

Показы пройдут на Литейном проспекте, 51.

12+

