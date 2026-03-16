В Петербурге покажут 4 спектакля пермского театра «У моста»

АФИША ГАСТРОЛЕЙ

23 марта, 19:00 «Тевье-молочник»

Печальная комедия по мотивам цикла еврейского писателя Шолом-Алейхема. В постановке Сергея Федотова история Тевье отражает судьбу целого народа. Смирение героя позволяет сохранить веру и человечность даже в самые тяжелые времена.

24 марта, 19:00 «Мачеха Саманишвили»

Музыкальная комедия рассказывает о жителях маленькой грузинской деревни, где все живут одной большой дружной семьей. По сюжету овдовевший Бекинэ решает снова жениться. Спектакль по мотивам повести Давида Клдиашвили погружает в атмосферу старой Грузии.

25 марта, 19:00 «Карамазовы»

Театр продолжает диалог с Достоевским о Боге и бессмертии души, о времени и месте человека в нем. Сюжетные метания от добра ко злу и от зла к добру превращают спектакль в своего рода гипнотический сеанс.

26 марта, 19:00 «Любовь и голуби»

Сценическая версия культового советского фильма в постановке Федотова дополнена музыкальными хитами 80-х и энергичными танцами. В основе сюжета — знакомая история о том, как жизнь обычной деревенской семьи врывается роковая женщина Раиса Захаровна.

Показы пройдут на Литейном проспекте, 51.

12+