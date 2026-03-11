Премьера! На Новой сцене Александринского театра поставили пьесу Витольда Гомбровича «Ивонна, принцесса Бургундская»

В апреле впервые на Новой сцене Александринского театра покажут постановку Хуго Эрикссена «Ивонна, принцесса Бургундская» по одноименной пьесе польского прозаика и драматурга ХХ века Витольда Гомбровича. В главных ролях — артисты Анна Блинова, Виктор Шуралев и Петр Семак.

По сюжету пьесы в жизнь королевской семьи, существование которой регламентировано, подчинено раз и навсегда заведенному порядку, входит Ивонна, простая девушка «из народа». Бунтуя против родительского диктата, инфантильный Принц Филипп объявляет о помолвке с Ивонной помимо ее воли. Против будущей невестки ополчаются Король, Королева, придворные, а вскоре и сам Принц. Мысли монарших особ о том, что от Ивонны необходимо избавиться, становятся все более и более навязчивыми.

Писатель Витольд Гомбрович стал известен в России в 1990-е, когда опубликовали его романы и драматические произведения. «Ивонна, принцесса Бургундская», написанная в 1938 году, была его первой пьесой. Драматургия Гомбровича, рожденная из духа абсурда, гротеска, иронии и пародии, во многом предвосхитила эстетику пьес Беккета, Ионеско и Мрожека.

В разное время пьесу интерпретировали как гротеск, абсурдистскую драму или остросоциальный памфлет. Сам Гомбрович в «Замечаниях автора относительно игры и режиссуры» указывал: «Герои пьесы — совершенно нормальные люди, которые лишь оказались в ненормальной ситуации».

В новой постановке режиссер Хуго Эрикссен сближает театр с кино: пьеса Гомбровича, которая была пародией на шекспировские драмы, оборачивается пародией на фильм-хоррор. В постановке стилизуют классические тропы жанра в связи с тем, что история Ивонны — своего рода «злого духа», проникающего в семейный дом и ставящего жизнь его обитателей под угрозу, — напоминает канонические сюжеты кинохоррора.

За сценографию и костюмы отвечает художник Ютта Роттэ. Также над спектаклем работают композитор Андрей Бесогонов, художник по свету Антон Поморев и оператор-постановщик Александра Спирина.

На сцене заняты Анна Блинова, Виктор Шуралев, Петр Семак, Александра Большакова, Андрей Матюков, Мария Лопатина, Виталий Сазонов, Иван Жуков, Любовь Яковлева, Дарья Ванеева, Елена Немзер, Михаил Сливников, Валентин Захаров и Максим Яковлев.

Премьерные показы пройдут 10, 11 и 12 апреля. Билеты поступят в продажу на сайте театра.

