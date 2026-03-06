Спектакли Белградского драматического театра покажут в БДТ в апреле

В БДТ имени Товстоногова пройдут гастрольные показы спектаклей Белградского драматического театра. 17 апреля на Большой сцене покажут «Божественную комедию» Франка Касторфа. 18 апреля на Малой сцене представят «Крамер против Крамера» — роман Эвери Кормана в постановке Слободана Скерлича.

Немец Франк Касторф ставит «Божественную комедию» в радикальной интерпретации: режиссер использует метод деконструкции, смешивая тексты и создавая хаотичное сценическое пространство. Несмотря на современную адаптацию, режиссер сохраняет мотивы текста Данте. Центральной остается фигура поэта, который углубляется во тьму человеческого греха, достигает света и освобождения.

Премьера состоялась в 2022 году. В постановке заняты артисты Марко Гверо, Милена Васич, Александар Радойичич, Дуня Стоянович, Яна Милосавлевич, Александар Йованович, Наташа Маркович. Милан Зарич и Бояна Стойкович.