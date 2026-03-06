Спектакли Белградского драматического театра покажут в БДТ в апреле

В программе гастролей — «Божественная комедия» и «Крамер против Крамера».
«Божественная комедия»
В БДТ имени Товстоногова пройдут гастрольные показы спектаклей Белградского драматического театра. 17 апреля на Большой сцене покажут «Божественную комедию» Франка Касторфа. 18 апреля на Малой сцене представят «Крамер против Крамера» — роман Эвери Кормана в постановке Слободана Скерлича.
Немец Франк Касторф ставит «Божественную комедию» в радикальной интерпретации: режиссер использует метод деконструкции, смешивая тексты и создавая хаотичное сценическое пространство. Несмотря на современную адаптацию, режиссер сохраняет мотивы текста Данте. Центральной остается фигура поэта, который углубляется во тьму человеческого греха, достигает света и освобождения.
Премьера состоялась в 2022 году. В постановке заняты артисты Марко Гверо, Милена Васич, Александар Радойичич, Дуня Стоянович, Яна Милосавлевич, Александар Йованович, Наташа Маркович. Милан Зарич и Бояна Стойкович.
Режиссер театра и кино, Слободан Скерлич инсценировал роман писателя Эвери Кормана «Крамер против Крамера», по которому в 1979 году Роберт Бентон снял фильм с Мэрил Стрип. История Теда Крамера — типичного отца семьи, будни которого зациклены на работе, — делает акцент на проблемах обычного человека, погрязшего в буднях. От героя уходит жена, оставив ему маленького ребенка. Крамер балансирует между работой и воспитанием сына, и поиск равновесия приводит к судебному процессу «Крамер против Крамера».
Спектакль впервые показали в июне 2024-го. В ролях: Андрия Кузманович, Нада Мацанкович и Мария Пикич.
«Божественную комедию» покажут 17 апреля в 18:00. «Крамер против Крамера» начнется 18 апреля в 19:00. Билеты в продаже на сайте БДТ.
