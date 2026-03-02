В Мариинском-2 покажут спектакль на музыку Чайковского, созданный с участием ИИ

Зрительская премьера мистической оперы «Мандрагора» состоится 6 марта.
6 и 7 марта на новой сцене Мариинского театра представят спектакль «Мандрагора» по мотивам неоконченной оперы Петра Чайковского. Это первая постановка Мариинки, которую создали с помощью генеративных сетей.
Идея фантастического сочинения «Мандрагора» возникла у Чайковского после знакомства с профессором ботаники Сергеем Рачинским. Математик, фольклорист, критик, Рачинский написал либретто. Композитор так и не завершил оперу, но единственный созданный им фрагмент — «Хор цветов и насекомых в Иванову ночь» — впервые прозвучал 18 декабря 1870 года в Москве под управлением Николая Рубинштейна.
Спустя полтора века в Мариинском театре решили представить, какой могла бы быть полная опера Чайковского. Чтобы восстановить либретто, авторы спектакля использовали нейросеть. В доработке текста участвовал Константин Богомолов. Также ИИ помог при разработке сценографии и костюмов. Композитор Петр Дранга воссоздал структуру оперы и дописал музыку, ориентируясь на сохранившиеся материалы и художественный язык Чайковского и Рачинского.
«Процесс создания "Мандрагоры" требовал максимального уважения к первоисточнику, глубокого погружения в стиль Чайковского и Рачинского. ИИ стал важным партнером в этом процессе: он помог структурировать драматургию, проработать визуальные образы и оформление сцены. Я уверен: когда технология позволяет услышать голос эпохи — это не магия, а настоящее искусство», — отметил Дранга.
Режиссером выступил Илья Устьянцев. Над хореографией работал Дмитрий Пимонов. Главным хормейстером стал Константин Рылов, а ответственным концертмейстером — Евгения Исупова. Cостав исполнителей объявят позже.
Спектакль покажут 6 и 7 марта в 12:00 и 19:00 в Мариинском-2. Билеты в продаже на сайте театра.
12+
