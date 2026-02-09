«Золотой ключик или ...»: постановку Ивана Пачина о Буратино представят на сцене Театра имени Комиссаржевской

С 2021 по 2022 год Иван Пачин был главным режиссером Тверского театра юного зрителя. Среди его работ — инсценировки книг «Вафельное сердце» и «Тоня Глиммердал» Марии Парр, а также подростковый спектакль об экс-владельце Apple «Сочинение про Джобса» в сотрудничестве с «Театральным проектом 27».

«Задача современного театра для детей — развивать эмоциональный интеллект и чувство сопричастности. Для меня всегда было и остается важным, чтобы после просмотра спектакля у взрослого и юного зрителя возникал живой, интересный диалог. Ведь в постановке родителей трогает одно, детей — другое. Поэтому это еще и способ лучше узнавать своего ребенка: как он реагирует на происходящее, что для него ценно, что заставляет улыбаться, что тревожит, какое у него чувство юмора. И ребенок в этот момент тоже смотрит на вас», — размышляет постановщик о предстоящей премьере.