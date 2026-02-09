«Золотой ключик или ...»: постановку Ивана Пачина о Буратино представят на сцене Театра имени Комиссаржевской

Главные роли исполнят Александр Большаков, Маргарита Бычкова, Елена Симонова и Нелли Попова.
Режиссер Иван Пачин поставил на сцене Театра имени Комиссаржевской свою версию истории о Буратино. Спектакль по мотивам Алексея Толстого (а глубже — Карло Коллоди) впервые покажут 22 марта.
«Золотой ключик или ...» — притча о театре и взрослении. Действие начинается с простого и символичного выбора: деревянный мальчик меняет азбуку на билет и попадает в театральный мир со своими законами и тайнами. Здесь его встречают узнаваемые, но переосмысленные персонажи: хитрые киношники Лиса Алиса и Кот Базилио, а также величественная оперная легенда Черепаха Тортилла. Драматург Полина Коротыч, взяв за основу текст Алексея Толстого, создала самостоятельную пьесу.
С 2021 по 2022 год Иван Пачин был главным режиссером Тверского театра юного зрителя. Среди его работ — инсценировки книг «Вафельное сердце» и «Тоня Глиммердал» Марии Парр, а также подростковый спектакль об экс-владельце Apple «Сочинение про Джобса» в сотрудничестве с «Театральным проектом 27».
«Задача современного театра для детей — развивать эмоциональный интеллект и чувство сопричастности. Для меня всегда было и остается важным, чтобы после просмотра спектакля у взрослого и юного зрителя возникал живой, интересный диалог. Ведь в постановке родителей трогает одно, детей — другое. Поэтому это еще и способ лучше узнавать своего ребенка: как он реагирует на происходящее, что для него ценно, что заставляет улыбаться, что тревожит, какое у него чувство юмора. И ребенок в этот момент тоже смотрит на вас», — размышляет постановщик о предстоящей премьере.
В спектакле заняты артисты Маргарита Бычкова, Нелли Попова, Елена Симонова, Александр Большаков, Елизавета Нилова, Ангелина Столярова, Елизавета Фалилеева, Семен Авралев, Керим Базаров, Михаил Бакиров, Егор Бакулин, Иван Васильев, Василий Гетманов, Богдан Гудыменко, Марк Красильников, Михаил Мишакин, Родион Приходько, Денис Пьянов, Антон Шеломенцев, Егор Шмыга.
Премьерные показы пройдут 22 марта в 13:00 и 19:00, 23 марта в 19:00. Билеты в продаже на сайте театра.
6+
