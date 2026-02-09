Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

«8 разгневанных женщин», «Кабала святош» и «Винни-Пуховские чтения»: МХТ имени Чехова едет в Петербург с гастролями

С 21 марта по 25 апреля труппа покажет восемь спектаклей.

Anton Veselov / Shutterstock

Московский художественный театр имени Чехова под управлением Константина Хабенского приедет в Петербург с традиционными весенними гастролями. В этом году труппа представит восемь хитов на сценах БДТ имени Г. А. Товстоногова, БКЗ «Октябрьский» и Александринского театра.

«Истории любви»

21 марта, 19:00 / БКЗ «Октябрьский»

Литературно-музыкальный вечер с чтением Антона Чехова, Максима Горького, Михаила Булгакова, Ивана Бунина, Александра Куприна, Александра Вампилова. Артисты читают истории любви под музыку композитора Кузьмы Бодрова. В вечере принимает участие Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Премьера в январе 2023-го была приурочена к 70-летию маэстро и открывала программу юбилейного года, посвященную 125-летию МХТ.

«Жизель Ботаническая»

10 апреля, 19:00 / БДТ имени Г. А. Товстоногова

Спектакль по прозе Эдуарда Кочергина о «ботанических девушках», торгующих собой у Ботанического сада в послевоенном Ленинграде. Сообща героини воспитывают дочку погибшей товарки, воплощая в девочке-сироте собственные несбывшиеся мечты о лучшей жизни. Режиссер спектакля — Никита Кобелев.

«Жил. Был. Дом.»

12 и 13 апреля, 19:00 / БДТ имени Г. А. Товстоногова

Спектакль Александра Цыпкина и Константина Хабенского из историй о людях и животных, живущих под одной крышей. В спектакле 19 героев: 13 человек, две крысы, два попугая, кот и пес, — которые оказываются перед выбором, верить или не верить в любовь, в дружбу, в судьбу, в счастье и в Бога.

«8 разгневанных женщин»

20 и 21 апреля, 19:00 / Основная сцена Александринского театра

Нашумевшая постановка Аллы Сигаловой со звездным составом: Дарья Мороз, Анна Чиповская и Александра Ребенок. Все действующие лица этой истории — женщины. Собравшись в загородном доме в канун Рождества, они пытаются выяснить, кто из них виновен в смерти дорогого им всем мужчины. Французский драматург Робер Тома создал пьесу по лекалам классического детектива: место действия отрезано от внешнего мира, под подозрением все присутствующие, мотив для убийства есть у каждой.

«Кабала святош»

24 и 25 апреля, 19:00 /  Основная сцена Александринского театра

Трагифарс по мотивам пьесы Михаила Булгакова с Николаем Цискаридзе и Константином Хабенским в главных ролях. Жизнь комедианта и директора театра Жан-Батиста Мольера превращается в драматический материал, на который автор проецирует свои взаимоотношения с властью, обществом и судьбой. Спектакль впервые показали и вскоре запретили в 1936 году.

«Старший сын»

21 и 22 апреля, 19:00 / Новая сцена Александринского театра

Постановка Андрея Калинина по пьесе Александра Вампилова с Александром Семчевым в главной роли. По сюжету молодой человек вторгается в жизнь совершенно чужих людей, в шутку объявляя себя их сыном и братом, и нежданно обретает семью и любовь.

«Винни-Пуховские чтения»

23 и 24 апреля, 19:00 / Новая сцена Александринского театра

Спектакль-исследование одной из главных книг детства, смыслы которой попытался разгадать Евгений Гришковец.

«Осень»

25 апреля, 19:00 / Новая сцена Александринского театра

Спектакль по рассказу шведского писателя Августа Стриндберга о семейной паре, пытающейся возродить угасшую любовь. В ролях — Артем Быстров и Ольга Литвинова.

Билеты появятся в ближайшее время на сайте организатора гастролей.

18+

Читайте также: Дарья Мороз — «Дети обычно жалеют о двух вещах: что сказали родителям и что — не успели»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: