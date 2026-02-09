«8 разгневанных женщин», «Кабала святош» и «Винни-Пуховские чтения»: МХТ имени Чехова едет в Петербург с гастролями

Московский художественный театр имени Чехова под управлением Константина Хабенского приедет в Петербург с традиционными весенними гастролями. В этом году труппа представит восемь хитов на сценах БДТ имени Г. А. Товстоногова, БКЗ «Октябрьский» и Александринского театра.

«Истории любви»

21 марта, 19:00 / БКЗ «Октябрьский»

Литературно-музыкальный вечер с чтением Антона Чехова, Максима Горького, Михаила Булгакова, Ивана Бунина, Александра Куприна, Александра Вампилова. Артисты читают истории любви под музыку композитора Кузьмы Бодрова. В вечере принимает участие Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Премьера в январе 2023-го была приурочена к 70-летию маэстро и открывала программу юбилейного года, посвященную 125-летию МХТ.

«Жизель Ботаническая»

10 апреля, 19:00 / БДТ имени Г. А. Товстоногова

Спектакль по прозе Эдуарда Кочергина о «ботанических девушках», торгующих собой у Ботанического сада в послевоенном Ленинграде. Сообща героини воспитывают дочку погибшей товарки, воплощая в девочке-сироте собственные несбывшиеся мечты о лучшей жизни. Режиссер спектакля — Никита Кобелев.

«Жил. Был. Дом.»

12 и 13 апреля, 19:00 / БДТ имени Г. А. Товстоногова

Спектакль Александра Цыпкина и Константина Хабенского из историй о людях и животных, живущих под одной крышей. В спектакле 19 героев: 13 человек, две крысы, два попугая, кот и пес, — которые оказываются перед выбором, верить или не верить в любовь, в дружбу, в судьбу, в счастье и в Бога.