Премьера! В БДТ представят монооперу по мотивам пьесы Жана Кокто «Человеческий голос»

Французский поэт и драматург Жан Кокто написал монопьесу «Человеческий голос» в 1928 году. Сам автор характеризует свое произведение как «драму женщины, оставленной своим возлюбленным, рассказанную в форме монолога, а вернее диалога по телефону с мужчиной, голоса которого зритель не слышит». Текст стал основой одноименной оперы Франсиса Пуленка и фильма Педро Альмодовара «Закон желания» с Тильдой Суинтон.

14 и 15 февраля на Малой сцене БДТ представят инсценировку Кокто в постановке Елизаветы Мороз. Если в оригинальной пьесе главными выразительными средствами становятся слово, интонация и пауза, Мороз добавляет «Человеческому голосу» музыкальное измерение и превращает монолог в оперу для драматической актрисы и фортепиано. Композитором спектакля выступил лауреат международных конкурсов Кирилл Архипов.