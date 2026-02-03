Премьера! В БДТ представят монооперу по мотивам пьесы Жана Кокто «Человеческий голос»

Спектакль Елизаветы Мороз покажут впервые 14 и 15 февраля.
Фото: Стас Левшин
Французский поэт и драматург Жан Кокто написал монопьесу «Человеческий голос» в 1928 году. Сам автор характеризует свое произведение как «драму женщины, оставленной своим возлюбленным, рассказанную в форме монолога, а вернее диалога по телефону с мужчиной, голоса которого зритель не слышит». Текст стал основой одноименной оперы Франсиса Пуленка и фильма Педро Альмодовара «Закон желания» с Тильдой Суинтон.
14 и 15 февраля на Малой сцене БДТ представят инсценировку Кокто в постановке Елизаветы Мороз. Если в оригинальной пьесе главными выразительными средствами становятся слово, интонация и пауза, Мороз добавляет «Человеческому голосу» музыкальное измерение и превращает монолог в оперу для драматической актрисы и фортепиано. Композитором спектакля выступил лауреат международных конкурсов Кирилл Архипов.
Елизавета Мороз окончила факультет музыкального театра ГИТИСа по специальности «режиссер» (мастерская профессора Андрейса Жагарса). Сотрудничала с Большим театром и МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, курировала театральное направление «Афеатрон» в Доме Радио и режиссерскую лабораторию пермского Дягилевского фестиваля 2024 года. Среди ее режиссерских работ — «Смерть Офелии» в Большом театре, «Дом 2/27» и «Вечернее собрание Марины Цветаевой» в Доме Радио, «Гиперреальный концерт» в галерее-мастерской «ГРАУНД Солянка».
«Я воспринимаю расставание и отсутствие общения буквально как катастрофу. Сегодня человеческое одиночество — самый распространенный социальный недуг: мы, создавая и осваивая новые способы связи, теряем навыки живого общения. Именно поэтому для меня центральной темой "Человеческого голоса" Жана Кокто является трагедия человека, создающего иллюзию общения и, в итоге, иллюзию настоящей жизни», — комментирует Елизавета новый спектакль.
Фото: Стас Левшин
В постановке участвуют актрисы Полина Маликова (медсестра Наташа Мотылькова в «Славе» Богомолова) и Екатерина Баньковская (играет в «Холопах» и «Трех толстяках»), актеры Евгений Филатов, Кирилл Демидов, Николай Подсеваткин, Виталий Бакунькин, Юрий Туманов, Антон Едемский. Музыкальные партии Подсознания исполнят Вера Ионова и Владимир Розанов.
Премьерные показы «Человеческого голоса» состоятся 14 февраля в 19:00 и 15 февраля в 18:00 на Малой сцене БДТ.
18+
