Театр

«Дочери СОСО» впервые сыграют в Петербурге спектакль «Хиросима» (и проведут квартирник!)

Гастроли театрального проекта пройдут с 25 по 27 февраля.

Фото: Александр Андриевич
«Дочери СОСО» — независимый театральный проект, родившийся в октябре 2018 года. Среди постановок «Дочерей» — «Считалка» по повести грузинской писательницы Тамты Мелашвили, а также эскиз «Метео-чертик» по графическому роману заключенной ГУЛАГа Ольги Раницкой и материалам журналистского расследования Зои Ерошок.​

Труппа впервые покажет в Петербурге спектакль «Хиросима», премьера которого состоялась 4 сентября 2023 года. Это сценическая интерпретация репортажа лауреата Пулитцеровской премии Джона Херси, опубликованного в 1946 году. Через слово, ритм и присутствие актеры представляют истории шестерых жителей Хиросимы, уцелевших после бомбардировки 6 августа 1945 года.

Режиссер постановки — Александр Плотников. В ролях: Наташа Горбас, Мариэтта Цигаль-Полищук, Елена Махова, Юлия Скирина, Ира Сова, Ульяна Лукина.

Еще один пункт гастрольной программы — квартирник, на котором прозвучат любимые песни и стихи поэта и журналиста Федора Сваровского. По стихам Сваровского «Дочери» ставили спектакль «Рисовая собака».

25 и 26 февраля в 19:00 и 21:00 пройдут показы «Хиросимы» на площадке «Пароход» (просп. Стачек, 72). 27 февраля в 20:00 состоится квартирник в «Документалисте» (наб. Крюкова канала, 12).

Билеты в продаже на сайте проекта.

