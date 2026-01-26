«Дочери СОСО» впервые сыграют в Петербурге спектакль «Хиросима» (и проведут квартирник!)

«Дочери СОСО» — независимый театральный проект, родившийся в октябре 2018 года. Среди постановок «Дочерей» — «Считалка» по повести грузинской писательницы Тамты Мелашвили, а также эскиз «Метео-чертик» по графическому роману заключенной ГУЛАГа Ольги Раницкой и материалам журналистского расследования Зои Ерошок.​

Труппа впервые покажет в Петербурге спектакль «Хиросима», премьера которого состоялась 4 сентября 2023 года. Это сценическая интерпретация репортажа лауреата Пулитцеровской премии Джона Херси, опубликованного в 1946 году. Через слово, ритм и присутствие актеры представляют истории шестерых жителей Хиросимы, уцелевших после бомбардировки 6 августа 1945 года.