Фестиваль театра одного актера «Монокль» пройдет с 22 января по 8 марта в «Балтийском доме»

Фестиваль состоится в 15-й раз. В этом году он посвящен памяти артиста Юрия Томошевского, которому исполнилось бы 70 лет.
Театр-фестиваль «Балтийский дом» проводит «Монокль» с 1997 года. В разные годы в фестивале моноспектаклей принимали участие известные актеры Софико Чиаурели, Алла Демидова, Армен Джигарханян, Михаил Козаков, Сергей Юрский, Юрий Томошевский, Евгений Гришковец. «Монокль» проводится на конкурсной основе: работы участников оценивает жюри из практиков и теоретиков театра.
Программу традиционно делят на два этапа. В первом представлены постановки петербургских актеров, во втором — российских и зарубежных исполнителей. В программу петербургского этапа эксперты отобрали 14 спектаклей, показы которых пройдут с 22 января по 15 февраля. Среди спектаклей участников — авторские истории («Поехали!» Сергея Азеева, «900 хлопьев снега» Татьяны Пестовой, «Музей советского эмигранта» Максима Максимова) и постановки по мотивам литературных текстов («Дом» Елизаветы Дубровиной — на материале Саши Черного, «Преступление и наказание» Александра Муравицкого, «Высокая башня» Арины Лыковой — по «Козлиной песни» Константина Вагинова, «Счастливые дни» Елены Комиссаренко — по одноименной пьесе Сэмюэля Беккета).
Международный этап начнется 2 марта на большой сцене «Балтийского дома» московским спектаклем «Хорошие песни» Александры Урсуляк (режиссер — Алексей Золотовицкий). Программу продолжат постановки «Последний из ушедших» Османа Абухбы, «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» Татьяны Дербенева-Якобсен, «Спасти камер-юнкера Пушкина» Алексея Лобанова.
В рамках фестиваля пройдет вечер памяти Юрия Томошевского «Город моих друзей», который соберет в малом зале «Балтийского дома» близких, учеников и почитателей актера и педагога. Юрий Томошевский многие годы возглавлял жюри фестиваля, в конкурсной программе принимают участие его ученики. Он ежегодно выпускал премьеры монодрам в театрах «Бродячая собачка» и «Приют комедианта», в Государственной филармонии для детей и молодежи, а его постановки до сих пор остаются в репертуаре. В программе вечера — его любимые стихи, отрывки из моноспектаклей учеников, документальные кадры выступлений Томошевского. В финале огласят результаты конкурса и наградят лауреатов.
Афиша петербургского этапа «Монокля» доступна на сайте театра.
18+
Комментарии (0)