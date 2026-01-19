Фестиваль театра одного актера «Монокль» пройдет с 22 января по 8 марта в «Балтийском доме»

В рамках фестиваля пройдет вечер памяти Юрия Томошевского «Город моих друзей», который соберет в малом зале «Балтийского дома» близких, учеников и почитателей актера и педагога. Юрий Томошевский многие годы возглавлял жюри фестиваля, в конкурсной программе принимают участие его ученики. Он ежегодно выпускал премьеры монодрам в театрах «Бродячая собачка» и «Приют комедианта», в Государственной филармонии для детей и молодежи, а его постановки до сих пор остаются в репертуаре. В программе вечера — его любимые стихи, отрывки из моноспектаклей учеников, документальные кадры выступлений Томошевского. В финале огласят результаты конкурса и наградят лауреатов.

Афиша петербургского этапа «Монокля» доступна на сайте театра.

18+