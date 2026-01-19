Мариинский театр посвятит «Театральный урок» Дню снятия блокады Ленинграда

«Театральный урок» в ближайшее воскресенье будет тематическим. В спектакль вошли фрагменты произведений, которые ставили и представляли в Ленинграде во время блокады, в эвакуации в Перми и в первое послевоенное время. На исторической сцене покажут фрагменты из балетов «Ленинградская симфония» на музыку Шостаковича, «Гаянэ» Хачатуряна, «Эсмеральда» Пуни, а также «Вальс» Мошковского; фрагменты из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского, «Кармен» Бизе. В программе будет знаменитая сюита из музыки к кинофильму «Время, вперед!» Свиридова, которую представит ансамбль ударных Renaissance Percussion, и обработка народной песни «Березка» в исполнении Владимира Маслова. В начале прозвучит «Гимн Великому городу» Глиэра — фрагмент балета «Медный всадник».