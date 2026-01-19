Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Мариинский театр посвятит «Театральный урок» Дню снятия блокады Ленинграда

Иммерсивно-образовательный спектакль пройдет 25 января на исторической сцене Мариинского театра.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

Зрителей нового «Театрального урока» ждет специальная программа, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда. В представлении примут участие солисты оперы, балета и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Арсения Шуплякова. Режиссер и ведущий — солист балета, хореограф, мастер курса в ГИТИСе Юрий Смекалов.

«Театральный урок» — просветительский проект Мариинского театра для всех возрастов. Это интерактивный спектакль, который сочетает традиционные искусства музыкального театра: балетные вариации и оперные арии, дуэты, групповые танцы и массовые сцены, симфонические и камерные инструментальные произведения. Ведущий программы Юрий Смекалов рассказывает о каждом сочинении и отвечает на вопросы из зала.

«Театральный урок» в ближайшее воскресенье будет тематическим. В спектакль вошли фрагменты произведений, которые ставили и представляли в Ленинграде во время блокады, в эвакуации в Перми и в первое послевоенное время. На исторической сцене покажут фрагменты из балетов «Ленинградская симфония» на музыку Шостаковича, «Гаянэ» Хачатуряна, «Эсмеральда» Пуни, а также «Вальс» Мошковского; фрагменты из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского, «Кармен» Бизе. В программе будет знаменитая сюита из музыки к кинофильму «Время, вперед!» Свиридова, которую представит ансамбль ударных Renaissance Percussion, и обработка народной песни «Березка» в исполнении Владимира Маслова. В начале прозвучит «Гимн Великому городу» Глиэра — фрагмент балета «Медный всадник».

Начало спектакля в 13:00. Билеты доступны на сайте театра.

6+

