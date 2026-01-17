Петербургские спектакли вошли в число самых популярных в России в новогодние праздники

Самым популярным спектаклем в России в период новогодних праздников стал «Солнце Ландау» Театра имени Евгения Вахтангова. Такие данные приводит Ticketland по итогам анализа продаж билетов с 31 декабря по 11 января.

При этом в общий рейтинг вошли и постановки из Санкт-Петербурга. В числе самых востребованных спектаклей оказалась «Утиная охота» Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Помимо нее, в петербургский топ новогодних каникул также попали спектакли БДТ «Слава» и «Три сестры», мюзикл «FAUST — Фауст. Пари дьявола» театра LDM и постановка «Шагал. Цвета любви» Учебного театра «На Моховой».

В общероссийском рейтинге, помимо лидера, также представлены «Новогодний кабачок» в Театре Сатиры, «Собачье сердце» в Театре Комедии и «Плохие девчонки» в театре «Миллениум». Большинство спектаклей из топа идут на московских площадках, однако петербургские театры сохранили заметное присутствие в праздничном спросе.

Отдельно Ticketland отмечает высокий интерес к мюзиклам, однако все лидеры этого сегмента представлены столичными сценами. В то же время в Санкт-Петербурге зрительский интерес в новогодние дни был сосредоточен прежде всего вокруг репертуара БДТ и крупных музыкальных проектов.

Рейтинг составлен на основе продаж театров, подключенных к системе Ticketland, которая охватывает большинство крупных театральных площадок страны.