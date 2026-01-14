Ученики Юрия Бутусова привезут на гастроли в Петербурге «Вишневый сад»

Выступления бутусовцев пройдут 8 и 9 февраля на площадке «Скороход». В спектакле Егора Ковалева по пьесе Чехова участвуют выпускники мастерской режиссер в ГИТИСе — Евгения Леонова, Мария Денисова, Ксения Галибина, Даниил Ядченко, Семен Шестаков, Александр Трачевский, Ван Шень, Вера Енгалычева.
Юрия Бутусова не стало 9 августа прошлого года. Бывший художественный руководитель Театра им. Ленсовета погиб во время отдыха в Болгарии, волна утащила его в море во время купания. Бутусов шесть раз выигрывал «Золотую маску», среди его учеников — актеры Дмитрий Лысенков, Лаура Пицхелаури и Никита Волков, а спектакль режиссера «В ожидании Годо» стал выпускным для Константина Хабенского, Михаила Трухина и Михаила Пореченкова. Несколько постановок, в том числе «Город. Женитьба. Гоголь.», «Дядя Ваня», «Макбет.Кино», «Сон об осени», до сих пор идут в Театре им. Ленсовета.
Предыдущие гастроли учеников Бутусова в Петербурге прошли в первой половине лета 2025-го — тогда тоже привозили «Вишневый сад», а также «Чайку» Ильи Зайцева и «Вий. Домыслы» Александра Церени. Предстоящие выступления с постановкой Егора Ковалева бутусовцы посвящают памяти своего мастера.
«Что вообще такое "Вишневый сад"? Как сейчас звучат смыслы этой истории? Что именно отзывается сегодня в нас? Мы ищем нашего Чехова. Нашу связь с автором и пьесой. Ищем способы соединения со зрительным залом чувственно и эмоционально. И хотим рассказать свою историю, поговорить о том, что нас волнует», — пишут авторы о спектакле.
