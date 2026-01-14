Ученики Юрия Бутусова привезут на гастроли в Петербурге «Вишневый сад»

Юрия Бутусова не стало 9 августа прошлого года. Бывший художественный руководитель Театра им. Ленсовета погиб во время отдыха в Болгарии, волна утащила его в море во время купания. Бутусов шесть раз выигрывал «Золотую маску», среди его учеников — актеры Дмитрий Лысенков, Лаура Пицхелаури и Никита Волков, а спектакль режиссера «В ожидании Годо» стал выпускным для Константина Хабенского, Михаила Трухина и Михаила Пореченкова. Несколько постановок, в том числе «Город. Женитьба. Гоголь.», «Дядя Ваня», «Макбет.Кино», «Сон об осени», до сих пор идут в Театре им. Ленсовета.