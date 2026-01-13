Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

В Мариинском театре пройдут 5 показов оперы «Войны и мира» в постановке Андрея Кончаловского

Постановку оперы Сергея Прокофьева в режиссуре Андрея Кончаловского зрители смогут увидеть 23, 24 и 25 января на Новой сцене Мариинского театра. Дирижирует Валерий Гергиев.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

Премьера оперы «Война и мир» в Мариинском (Кировском) театре состоялась в 1977 году. Тогда оркестром управлял Юрий Темирканов,  а ассистентом на спектакле работал Валерий Гергиев. При этом годом позже именно в опере по роману Льва Толстого он дебютировал за дирижерским пультом. Следующие три постановки — в 1991, 2000 и 2014 годах — были выпущены уже под его руководством. В 2000-м режиссером «Войны и мира» стал Андрей Кончаловский — при этом для него это также был первый опыт постановки оперы в России.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

В «Войне и мире» заняты две сотни артистов, тысяча костюмов и 60 тонн декораций. Из-за технически сложной сценографии Мариинский театр организует лишь одну серию показов за сезон.

Расписание январских спектаклей доступно на сайте театра. Cостав исполнителей будет объявлен позднее. 

Места:
Мариинский театр
Люди:
Андрей Кончаловский, Валерий Гергиев

