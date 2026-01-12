Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Премьера! Евгений Цыганов и петербургский музей «Полторы комнаты» представят онлайн-спектакль «Демократия!» по пьесе Бродского

Спектакль существует в формате онлайн-трансляции. Новую режиссерскую (и актерскую!) работу Евгения Цыганова можно посмотреть в прямом эфире 28 января в 19:00: как на спецпоказе в Москве, так и в лектории музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского в Петербурге. А еще — по всему миру по специальной ссылке

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Полутора комнат»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Полутора комнат»

Помимо Цыганова, в спектакле участвуют актеры Василий Михайлов, Александр Кузнецов, Денис Самойлов, Мария Шалаева, Стефани Елизавета Бурмакова. Оператор-постановщик — Павел Медведев, режиссер монтажа — Елена Пальянова, звукорежиссер — Валерия Домбровская, видеохудожники — Юлия Михеева и Степан Поливанов.

Онлайн-формат спектакля объединил актеров, находящихся в разных странах: от Франции до Португалии и Великобритании. По мысли авторов, поэт — «инструмент языка», а именно общее лингвистическое пространство и сплачивает людей, несмотря на границы. 

Евгений Цыганов — Полине Цыгановой: «Это в шуме сегодняшнего времени: появилось много людей, которые знают, как надо, и поэтому постоянно что-то комментируют и осуждают»

«Демократия!» — пьеса о небольшом социалистическом государстве в Прибалтике, написанная Иосифом Бродским в 1990 году. По сюжету марионеточное правительство меняет политическую систему и на пути к народовластию в стране стремится не упустить личную выгоду. Уже в 1991-м «Демократию!» инсценировали в одноименном латвийском фильме-спектакле. Среди первых российских постановок пьесы – спектакль Станислава Голодницкого в костромском Камерном драматическом театре (2015).

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Полутора комнат»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Полутора комнат»

Новый спектакль продолжает театральное сотрудничество Евгения Цыганова и музея «Полторы комнаты», начатое постановкой «Мрамор» — тоже по пьесе Бродского. Ее показали год назад, 28 января 2025-го. Онлайн-премьеру «Мрамора» тогда посмотрели одновременно более 5000 человек.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Полутора комнат»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Полутора комнат»

Премьеру «Демократии!» также будут транслировать (хотя и в онлайне!) на нескольких офлайн-площадках в разных городах России, включая Казань. А зрители по всему миру смогут посмотреть спектакль еще три дня после премьеры — до 31 января на сайте музея.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Евгений Цыганов

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: