Премьера! Евгений Цыганов и петербургский музей «Полторы комнаты» представят онлайн-спектакль «Демократия!» по пьесе Бродского

Спектакль существует в формате онлайн-трансляции. Новую режиссерскую (и актерскую!) работу Евгения Цыганова можно посмотреть в прямом эфире 28 января в 19:00: как на спецпоказе в Москве, так и в лектории музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского в Петербурге. А еще — по всему миру по специальной ссылке.