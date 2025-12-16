Независимый петербургский «Театр Ненормативной Пластики» закрывается

18 декабря покажут комедию «Исход» по пьесе Полины Бородиной, а 20, 21 и 22 января драму «Шиле» в постановке Романа Кагановича.

Напомним, ТНП — это драматический театр с уклоном в пластику артистов. Сегодня, 16 декабря, театру исполняется 13 лет. С 2022 года театр переживает трудные времена, а средств к существованию совсем не хватает.

Команда называет это «поставить на паузу историю ТНП — такой неожиданный поворот»: «Да, сердечко болит и ноет, как в минус 70 в Сибири. Но точно никто из нас не собирается впадать в спячку в этом Армагеддоне. Это не конец света, моя любовь! Мы просто сейчас говорим вам «спасибо». И отдаем всю нашу любовь во множественном числе. И обнимаем каждого сильно, сильно, сильно! И никаких хнык-хнык. И никаких пакедава».