Роман Каганович представляет комедию «Исход» в Театре НеНормативной пластики

Премьера черной комедии «Исход» по одноименной пьесе драматурга Полины Бородиной состоится 13, 14 и 15 декабря в Театре НеНормативной пластики. В «Исходе» реальность переплетается с фантазией, а побег от повседневности может начаться с самых простых вещей. Герой спектакля — «маленький человек», погрязший в рутине и мечтающий сбежать в более светлую реальность. Как уйти от бесконечных будней, когда забытые мечты и ненавистная работа нависают тенью? Бородина задает вопрос: на что человек готов пойти ради ответов? «Исход» поднимает вечные вопросы о том, стоит ли спасаться бегством или искать смысл среди бедных и несчастных.

«Чтобы мои спектакли хоть как-то продавались, я наконец-то делаю комедию! Очень веселую, честно», — комментирует режиссер Роман Каганович.

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