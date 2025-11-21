Евгений Цыганов представит спектакль «Я – Сергей Образцов» на сцене БДТ

Помимо личной истории театрала в спектакле отражен процесс становления кукольного театра в России, а также история создания Театра кукол имени Образцова — от первых шагов до мирового признания.

Вторым режиссером выступила Оксана Чабанюк. Художниками — Сергей Алимов и Александра Дашевская. Над видеорядом работала Юлия Михеева. В спектакле заняты Константин Дубичев, Оксана Чабанюк, Татьяна Сергеева, Александр Городиский, Александр Кузьмин, Донат Гильманшин, Екатерина Хворостенко, Ирина Осинцова, Ирина Федорова, Кирилл Сухановский, Светлана Воронкова, Яна Михайлова и Янина Смоленская.

Премьера состоялась 21 декабря 2021 года.

12+