Евгений Цыганов представит спектакль «Я – Сергей Образцов» на сцене БДТ

Постановка основана на автобиографической книге актера и режиссера кукольного театра «По ступенькам памяти».
3 и 4 февраля на сцене БДТ покажут постановку «Я – Сергей Образцов» режиссера Екатерины Образцовой — «кукольное путешествие через весь ХХ век». Роль самого Образцова исполняет Евгений Цыганов, получивший за это «Золотую Маску» в номинации «Лучшая работа актера».
Документально-биографический спектакль раскрывает личность и внутренний мир самого известного кукольника через частные истории — эпизоды будней: «первая кукла, первая любовь, первые творческие опыты и гастроли, создание театра, годы войны и День Победы, репетиции и премьеры, юбилейный вечер народного артиста СССР и любимая песня мамы». Особенность постановки — куклы, изображающие известных современников Образцова: Любовь Орлову, Леонида Утесова, Чарли Чаплина, Федора Шаляпина и других. Непосредственно через них воссоздается культурный контекст эпохи.
Помимо личной истории театрала в спектакле отражен процесс становления кукольного театра в России, а также история создания Театра кукол имени Образцова — от первых шагов до мирового признания.
Вторым режиссером выступила Оксана Чабанюк. Художниками — Сергей Алимов и Александра Дашевская. Над видеорядом работала Юлия Михеева. В спектакле заняты Константин Дубичев, Оксана Чабанюк, Татьяна Сергеева, Александр Городиский, Александр Кузьмин, Донат Гильманшин, Екатерина Хворостенко, Ирина Осинцова, Ирина Федорова, Кирилл Сухановский, Светлана Воронкова, Яна Михайлова и Янина Смоленская.
Премьера состоялась 21 декабря 2021 года.
12+
