Как перенести символизм Брюсова в XXI век? Рассказывает хореограф Александр Челидзе на примере авангардного спектакля «Путник»

Александр Челидзе

Хореограф:

Чтобы создать этот потусторонний мир, откуда может приходить путник (и приходить в разных образах, как это есть в пьесе), мы решили придумать для него другое пространство, воплощенное в шести танцовщиках, где они существуют и двигаются по своим особым законам. Именно отсюда появилась идея пригласить в оперу еще одного композитора — Артема Чигирика. Это электронная музыка с совершенно другим тембром и качеством звучания, которая диктует иные психофизические характеристики для танцовщиков.

В итоге у нас получилось преломление оперы: в некоторых ее частях звучание уходит в электронику, подключая потустороннее проявление путника в шести героях. Сцена разделилась на несколько событийных участков. Все это стало обрастать визуальными образами и декорацией, которая символизирует ее дом-крепость, где она складывает веточки и создает некое гнездо своего мышления, в котором есть только она одна.

Мы отнеслись к этому произведению с легкой иронией, но и с известной долей драматизма. У нас получились герои с небольшим отсылом к «Семейке Аддамс» — эти шесть танцовщиков приходят из того мира с постактерским состоянием, немного не от мира сего. Они облачены в прекрасные костюмы-трансформеры от Сергея Ларионова, которые создают пространства, например, бала, при этом не изображая его напрямую. Мы делаем это условно-бытовым, но информативным движением.