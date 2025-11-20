Как перенести символизм Брюсова в XXI век? Рассказывает хореограф Александр Челидзе на примере авангардного спектакля «Путник»

В масштабной коллаборации с композиторами, художниками, режиссерами и саунд-дизайнерами родилось синтетическое действо на стыке классического вокала, современного танца, цифровых технологий и экзистенциальной философии.
29 ноября на сцене Центра современного искусства Сергея Курехина состоится премьера оперно-балетного спектакля «Путник».
Основой послужила одноименная психодрама Валерия Брюсова 1910 года, в которой затрагивается вечная тема экзистенциального одиночества человека в глобальном обществе. В основе — столкновение внутреннего мира с его чаяниями и желаниями с безразличным внешним, в котором личное растворяется и исчезает. Сюжет монопьесы символиста переложен на современные реалии, а действие переносится «в фантазийное пространство пост-культурного мегаполиса, где вокруг много людей, суеты и одновременно — никого».
Синтетическое действо сочетает элементы оперного вокала, современной хореографии и передовых визуальных технологий. Спектакль — совместная работа авторского коллектива: композитора Владиславы Малаховской, режиссера Марины Сень, хореографа Александра Челидзе, художника Сергея Илларионова, саунд-дизайнера Артема Чигрика. На сцене — звездный состав: солистка Мариинского тетеатра Елена Ушакова и танцовщики Varnava Dance Company.
Как отмечает хореограф Александр Челидзе, сценическое воплощение «Путника» родилось из творческого вызова. Первоначально режиссер Марина Сень предложила ему работать с готовой монооперой Владиславы Малаховской. Однако быстро стало ясно, что прямое переложение музыки и текста в пластический язык невозможно. Творческий тупик привел команду к решению погрузиться непосредственно в психодраму Брюсова и подсветить свою оригинальную концепцию.
«Я не нашел хореографических способов. Мне показалось неправильным просто транслировать то, что написано в опере. Поговорив с Мариной о том, что музыкальное произведение самодостаточно и имеет свою форму, я так и не нашел подхода к хореографическому, движенческому и идейному решению в той форме, в которой оно существует. Мы решили подумать и поработать над идеей самой пьесы», — отметил Челидзе.
В результате сюжет был радикально переосмыслен. Действие начинается со сцены похорон, а главный герой, Путник, возникает из мечты и глубокого одиночества женщины, живущей в доме в лесу.
Хореограф:
Чтобы создать этот потусторонний мир, откуда может приходить путник (и приходить в разных образах, как это есть в пьесе), мы решили придумать для него другое пространство, воплощенное в шести танцовщиках, где они существуют и двигаются по своим особым законам. Именно отсюда появилась идея пригласить в оперу еще одного композитора — Артема Чигирика. Это электронная музыка с совершенно другим тембром и качеством звучания, которая диктует иные психофизические характеристики для танцовщиков.
В итоге у нас получилось преломление оперы: в некоторых ее частях звучание уходит в электронику, подключая потустороннее проявление путника в шести героях. Сцена разделилась на несколько событийных участков. Все это стало обрастать визуальными образами и декорацией, которая символизирует ее дом-крепость, где она складывает веточки и создает некое гнездо своего мышления, в котором есть только она одна.
Мы отнеслись к этому произведению с легкой иронией, но и с известной долей драматизма. У нас получились герои с небольшим отсылом к «Семейке Аддамс» — эти шесть танцовщиков приходят из того мира с постактерским состоянием, немного не от мира сего. Они облачены в прекрасные костюмы-трансформеры от Сергея Ларионова, которые создают пространства, например, бала, при этом не изображая его напрямую. Мы делаем это условно-бытовым, но информативным движением.
