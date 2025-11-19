Благотворительная организация «Перспективы» представят инклюзивный спектакль от международного «Театра без границ»

Это уже третья часть одноименной серии спектаклей. Сценические композиции в постановке сочетаются с видеофрагментами. Такой формат помог коллективу сохранить творческие связи с инклюзивными театральными лабораториями из Германии и Швейцарии, когда после пандемии стало невозможно выходить на одну сцену.

Эпиграфом к «Конструктору» послужил монолог о сути искусства подопечного «Перспектив» Ильгара Наджафова, ушедшего из жизни во время пандемии. Его слова «Искусство создано для того, чтобы человек не угас, не закончился, не сгорел…» со сцены прочтет медиатор арт-резиденции «Перспектив» Александр Иванов. Также вместе с цитатами из Шекспира, Стоппарда, стихами Ахматовой и Бродского в постановке звучат и личные тексты самих участников.

Спектакль «Основные моменты: конструктор» пройдет 20 ноября в 19:00 в Упсала Цирке (Свердловская наб., 44Ю). Вход бесплатный, по предварительной регистрации. На месте можно будет оставить благотворительное пожертвование и поддержать подопечных «Перспектив» — детей и взрослых с тяжелой инвалидностью.

12+