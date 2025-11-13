Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

Никита Михалков покажет на сцене Александринки спектакль по мотивам пьесы Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи»

Название постановки раскрывает тему спектакля и символически отсылает к метафоре — рассвету, как преодолению страха и отчаяния, обретению нового мира и надежд.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Александринского театра
28 и 29 ноября на исторической сцене Александринского театра пройдут первые показы спектакля «Перед рассветом» Никиты Михалкова по мотивам произведений Бертольта Брехта. Премьера состоялась 12 июня этого года на сцене обновленного театра «Мастерская Никиты Михалкова» на Поварской, 33.

В основе сюжета «Перед рассветом» — 9 историй из пьесы «Страх и отчаяние в Третьей империи», которую Брехт написал под впечатлением от слов очевидцев и отрывков новостной хроники. Это отрывки из жизни обычных людей в Германии во время нацистского режима. Михалков объединяет эти фрагменты «зонгами-интермедиями» (музыкально-комические перебивки) в единую историческую конву. Герои спектакля — разные люди, их объединяет только «трансформация сознания, которая как бацилла уничтожает человеческое и насыщает страхом».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Александринского театра

В Петербурге спектакль представят артисты «Мастерской Никиты Михалкова»: Александр Кижаев, Полина Шустарева, Владимир Кочетков, Владислав Хитрик, Данила Дзыгар, Мария Волкова, Александр Ведменский, Сергей Радченко, Александра Шрамм, Анна Андрусенко, Марианна Васильева, Эвелина Семерикова, Полина Борунова, Янина Третьякова и Мария Ларина. Сценография собрана Юрием Купером, хореография — Сергей Землянский. Музыкальное сопровождение — Павел Акимкин. Художником по свету выступил Александр Буханцев, а компьютерную графику создал Илья Рябов. 

