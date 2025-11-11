«Коппелия» с костюмами Леонида Алексеева, «Театральный роман» Габриа и Анна Пожидаева в «Обломове»: объявлены лауреаты «Золотой софит»-2025

11 ноября на сцене ТЮЗа имени Брянцева состоялась XXXI церемония вручения высшей театральной премии Петербурга. В этом сезоне ее посвятили 100-летию Кирилла Лаврова, по инициативе которого премия была учреждена. Рассказываем о лауреатах 2025 года.
"Театральный роман"
Экспертные совет из театральных критиков и искусствоведов просмотрели более 170 спектаклей в театрах города и выбрали лучшие постановки и их создателей в 27 номинациях.
Лауреаты XXXI «Золотого софита»
Драматические театры
Лучший спектакль большой формы (драма)
«Театральный роман», режиссер Роман Габриа для Театра имени Ленсовета. Художник-постановщик — Анвар Гумаров. Художник по костюмам — Елена Жукова
Лучший спектакль малой формы
«Никто не приехал», Тимура Кулова для Театра «Суббота». Художник — Николь Кламперт
Лучшая работа режиссера
Роман Габриа за постановку спектакля «Театральный роман»
Лучшая работа художника
Анвар Гуманов, Елена Жукова за сценографию и костюмы к спектаклю «Превращение» для Театра «Мастерская»
Лучшая работа актера
Сергей Мигицко за роль Ивана Васильевича в спектакле «Театральный роман». Режиссер Роман Габриа для Театра имени Ленсовета
Лучшая работа актрисы
Анна Пожидаева за роль Ольги Сергеевны Ильинской в спектакле «Обломов». Режиссер Андрей Прикотенко для Александринского театра
Лучший актер второго плана
Анна Алексахина роль Поликсены Васильевны Торопецкой в спектакле «Театральный роман». Режиссер Роман Габриа для Театра имени Ленсовета.
Лучший актерский дуэт
Елена Симонова и Денис Пьянов за актерский дуэт в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты». Режиссер Александр Баргман для Театра имени Комиссаржевской.
Музыкальные театры
Лучший спектакль в оперном театре
«Золотой петушок» Римского-Корсакова в постановке Юрия Александрова для Театра «Санктъ-Петербургъ Опера». Дирижер-постановщик Максим Вальков. Художник-постановщик — Вячеслав Окунев.
Лучшая женская роль
Альбина Шагимуратова за роль Нормы в спектакле «Норма» в постановке Сергея Новикова для Мариинского театра. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев.
Лучшая мужская роль
Роман Арндт за роль Каварадосси в спектакле «Тоска» в постановке Александра Петрова для Детского музыкального театра «Зазеркалье». Музыкальный руководитель и дирижер Павел Бубельников.
Лучший балетный спектакль
«Коппелия» Делиба в постановке Александра Сергеева для Мариинского театра. Музыкальный руководитель Валерий Гергиев. Декорации и костюмы — Леонид Алексеев.
Лучшая женская роль в балете
Любовь Андреева за роль Сони в спектакле «Преступление и наказание».
Хореограф Борис Эйфман для Театра балета под руководством Бориса Эйфмана.
Лучшая мужская роль в балете
Дмитрий Фишер за роль Порфирия Петровича в спектакле «Преступление и наказание». Хореограф Борис Эйфман для Театра балета под руководством Бориса Эйфмана.
"Журавль и цапля"
Театр кукол
Лучшая работа актера
Ренат Шавалиев за роль Журавля в спектакле «Журавль и Цапля».
Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич. Большой театр кукол.
Лучший ансамбль
Анастасия Овсянникова, Александр Лозицкий, Алексей Чуканов за актерский ансамбль в спектакле «Птица курица».
Режиссер Павел Овсянников для Театра «Кукольный формат».
Лучшая работа художника
Юрий Сучков за сценографию спектакля «Птица курица».
Режиссер Павел Овсянников для Театра «Кукольный формат».
Лучший спектакль
«Приключения лисы и поросенка» в постановке Анны Викторовой для
Театра «Кукольный формат»
Лучшая работа режиссера
Екатерина Ложкина-Белевич за постановку спектакля «Журавль и Цапля» для БТК
«Золотой софит» — петербургская театральная премия, региональный аналог «Золотой маски». Вручается с 1995 года за достижения и успехи в драматическом, музыкальном и кукольном театрах.
Комментарии (0)