«Коппелия» с костюмами Леонида Алексеева, «Театральный роман» Габриа и Анна Пожидаева в «Обломове»: объявлены лауреаты «Золотой софит»-2025

Экспертные совет из театральных критиков и искусствоведов просмотрели более 170 спектаклей в театрах города и выбрали лучшие постановки и их создателей в 27 номинациях.

Лауреаты XXXI «Золотого софита»

Драматические театры

Лучший спектакль большой формы (драма)

«Театральный роман», режиссер Роман Габриа для Театра имени Ленсовета. Художник-постановщик — Анвар Гумаров. Художник по костюмам — Елена Жукова

Лучший спектакль малой формы

«Никто не приехал», Тимура Кулова для Театра «Суббота». Художник — Николь Кламперт

Лучшая работа режиссера

Роман Габриа за постановку спектакля «Театральный роман»

Лучшая работа художника

Анвар Гуманов, Елена Жукова за сценографию и костюмы к спектаклю «Превращение» для Театра «Мастерская»

Лучшая работа актера

Сергей Мигицко за роль Ивана Васильевича в спектакле «Театральный роман». Режиссер Роман Габриа для Театра имени Ленсовета

Лучшая работа актрисы

Анна Пожидаева за роль Ольги Сергеевны Ильинской в спектакле «Обломов». Режиссер Андрей Прикотенко для Александринского театра

Лучший актер второго плана

Анна Алексахина роль Поликсены Васильевны Торопецкой в спектакле «Театральный роман». Режиссер Роман Габриа для Театра имени Ленсовета.

Лучший актерский дуэт

Елена Симонова и Денис Пьянов за актерский дуэт в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты». Режиссер Александр Баргман для Театра имени Комиссаржевской.