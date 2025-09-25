В Большом театре кукол стартует фестиваль-переосмысление «Рая» Данте

С 26 по 28 сентября в Большом кукольном театре пройдет III Фестиваль Центра развития режиссуры БТК «Крыша», который третий сезон переосмысляет «Божественную комедию» Данте Алигьери. В рамках двух первых фестивалей — «Фундамента» и «Стен» — 20 молодых постановщиков представили свои версии «Ада» и «Чистилища». Завершат проект в этом году — семеро режиссеров покажут финальную «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 3. Рай».

В течение года и под кураторством опытных режиссеров-наставников Руслана Кудашова и Яны Туминой постановщики прошли полный цикл выпуска спектакля. Сравнивая существующие переводы, обращаясь к работам Франко Нембрини, Жака Ле Гоффа, Филиппа Арьеса и другим, они искали собственный способ взаимодействия с поэтическим текстом, мироощущением Данте и теми вопросами бытия, которые волнуют людей уже много веков.

«Программа фестиваля опирается на дантовскую идею любви как движущей силы мироздания: театр оказывается раем, где все объединены общим поиском гармонии. Через созерцание, диалог и совместные ритуалы участники погружаются в состояние, где конфликты растворяются, а искусство помогает достичь взаимопонимания», — рассказывают в театре.

В программе — 9 эскизов: «Второе небо» в постановке Алексея Егорова, «Третье небо» Алены Волковой, «Четвертое небо» Олега Пинжова, «„Спектр А” – эффект пятого неба» Анатолия Гущина, «Шестое небо» Марины Хомутовой, «Седьмое небо» Дарьи Левингер и «Облака» Дмитрия Скрябина. «Первое небо» и «Девятое небо» режиссеры собирали вместе, чтобы создать в Большом театре кукол общее сценическое пространство — «театр-рай».

Эскизы на фестивале будут показаны три раза, 26 сентября в 18:00, а также 27 и 28 сентября в 16:00.

18+