Мария Ильюшкина стала новой прима-балериной Мариинского театра

Вчера, 19 сентября, перед началом «Лебединого озера» Мария Ильюшкина, первая солистка Мариинского театра, была торжественно объявлена прима-балериной.

Фото: Мариинский театр

В 2016 году Мария Ильюшкина окончила Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой и сразу была зачислена в труппу Мариинского театра. С 2020 года она выступает в качестве солистки. Сегодня в ее репертуаре — более сорока партий в классических балетах, постановках XX века и современных произведениях. Каждое её появление на сцене неизменно становится ярким событием.

Мария — обладательница приза журнала «Балет» «Душа танца» в номинации «Звезда балета» (2025), победитель в паре с Эваном Капитеном проекта телеканала «Россия-Культура» «Большой балет» (2024), лауреат XIV Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве (I премия, 2022), а также золотой медалистка Международного балетного конкурса Валентины Козловой в Нью-Йорке (2016).

В новом статусе прима-балерины Ильюшкину можно будет увидеть 28 сентября в «Жизели» Адана и 4 октября в «Лебедином озере» Чайковского.

