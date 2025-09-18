Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

В Театральной библиотеке показали эскизы к декорациям Андрея Роллера — пионера сценического искусства в России

Главный художник-декоратор Петербургских Императорских театров (Большой Каменный театр, Мариинский и другие) модернизировал театральную сцену руководил перестройкой Большого театра в 1836 году, участвовал в оформлении тронных залов Зимнего дворца и ввел на русской сцене европейские ноу-хау: впервые показал в России подвижные (панорамные) декорации и «развальную сборку». 

16 сентября в Театральной библиотеке открылась выставка «Андрей Адамович Роллер (1805–1891). Художник Императорских театров. К 220-летию со дня рождения». Выдающийся декоратор оформил самые известные постановки своего времени: «Жизель», «Корсар», «Дочь Фараона», а также первые русские оперы Верстовского и Глинки. Роллер создал визуал для премьеры оперы Верди «Сила судьбы» в 1862 году.

За 38 лет работы Роллер создал декорации к 63 балетам и 78 операм, в том числе реализовал сложнейшие спецэффекты (грозы, ливни, пожары) с помощью сценических машин. Художник подготовил более тысячи эскизов и проектных рисунков, многие из них хранятся в театральных архивах. Фактически Роллер дал толчок профессионализации сценического искусства в России: при Академии художеств он организовал класс перспективной живописи для театральных художников

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Театральной библиотеки

Выставка собрала эскизы декораций из собрания Театральной библиотеки, Музея театрального искусства, а также материалы из семейного архива, предоставленные потомками художника. Среди самого интересного — эскизы к операм «Фауст», «Руслан и Людмила», «Африканка» и другим.

Выставка «Андрей Адамович Роллер (1805–1891). Художник Императорских театров. К 220-летию со дня рождения» открыта с 16 сентября по 1 ноября 2025 года в Театральной библиотеке на улице Зодчего Росси, 2.

