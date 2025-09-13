В культурном квартале «Брусницын» пройдет театральный фестиваль «Театр 360»

Фестиваль представит современные решения театра Античности, пригласит подумать о том, зачем человечество создало театр и действуют ли его законы на нас сегодня, погрузит в тему единения человека и космоса. Между основными событиями будут проходить мастер-классы, концерты с живой музыкой и работы современных хореографов.

Будет три части программы: спектакли в рамках цикла «Античность.Современность», где классические сюжеты обретут новое звучание, спектакль-ощущение «Марс» и концерт с музыкой «Вечеринка на Марсе».

В программе фестиваля:

Спектакль «Дефиле по Мухам»

Эпическое действо пластического и драматического театра по пьесе Сартра «Мухи», открывающее цикл спектаклей «Античность.Современность». Площадка Брусницына превращается в подиум Аргоса и погружает в череду картин о бездействии, страхе и муках выбора, о свободе и совести. А каких мух носите в этом сезоне вы? Не спешите обнажать свои мысли, возможно им не место на подиуме.

Спектакль «Антигона»

Драма по пьесе Софокла, где оживает мир античных страстей, где чувства яркие, ценности настоящие, а плата за свободный выбор — смерть. Музыка ветра унесет все печали вдаль, однако звенящая пустота останется эхом во все века.

Спектакль-ощущение «Марс»

Погружение в историю о великих переменах и способности человека принять новую реальность. Все герои и даже зрители окажутся на Красной планете, сталкиваясь с марсианской культурой и своими миражами прошлого.

Концерт «Вечеринка на Марсе»

Борис Павлович, Роман Цепелев, Йоель Гонсалес, Хор Дурацкого и театры фестиваля приглашают зрителей стать участниками захватывающей и душевной вечеринки на Марсе, где музыка, стихи, песни и танцы сливаются с мерцанием звезд.

Театральный фестиваль «Театр 360» пройдет 20 сентября в культурном квартале «Брусницын».

12+