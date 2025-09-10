18 октября на Основной сцене Театра на Садовой покажут первую премьеру сезона — веселую трагедию «Орестея» режиссера Глеба Черепанова. Выпускник Щукинского училища мастерской Валерия Фокина, номинант на «Золотую Маску» и участник Каннского кинофестиваля собрал попурри из жанров и смыслов. Так, философское высказывание о вечном выборе между местью и прощением разворачивается в стимпанк-декорациях «Безумного Макса» и «Бегущего по лезвию», а от классической театральной формы не остается и следа — вместе с драматическими актерами на сцену выйдут артисты балета и мюзиклов. Например, танцовщик и хореограф Юрий Смекалов воплотит две функции — пластического режиссера и исполнителя роли Эгиста.

В центре сюжета — нравственный выбор Ореста, который должен решить: мстить за убитого отца или попытаться разорвать порочный круг насилия. Спектакль предлагает актуальное прочтение вечных вопросов о морали и ответственности. Как отмечают в театре, душевные муки героя будут показаны с интенсивностью «Медеи» Ларса фон Триера, а визуальный масштаб постановки не уступит голливудским блокбастерам.

В главных ролях на сцену выйдут Дмитрий Бутеев, Максим Блинов, Янина Лакоба, Светлана Грунина, Ольга Белинская, Анастасия Светлова, Юрий Смекалов, Кирилл Гордеев, Марк Кондратьев, Игорь Ключников и Антон Шеломенцев.

18+