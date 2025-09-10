Режиссер Дмитрий Крестьянкин покажет социальные вербатимы по средневековым легендам и русской классике на сцене «Упсала-цирка»

5 октября в «Упсала-Цирке» на Свердловской набережной состоится показ мюзикла-вербатима «Крысолов». За его основу режиссер Дмитрий Крестьянкин выбрал легенду о Гамельнском крысолове, действия которой происходят в 1284 году во время нашествия крыс на город Гамельн.

По преданию, туда явился странный человек, похожий на шута, и представился Крысоловом. Он пообещал за плату избавить город от грызунов. Однако горожане, избавившись от беды, отказались платить обещанное вознаграждение. Движимый местью, Крысолов вернулся в город — на этот раз в образе охотника со страшным лицом. Он снова начал играть на дудке, но на этот раз его музыка привлекла всех детей города. Крысолов увел их к горе Коппен и там утопил.

Крестьянкин переосмысляет легенду и объединяет с личными историями участников сообщества «Бардак» (экс-«Театральный Дом») — профессиональных артистов, подростков из детских домов и молодых людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Под микс битов dark electro и хип-хопа авторы и исполнители расскажут о сокровенном, обсудят вечные темы: мечты и потери, страх и взаимопомощь.

Художником выступила Шура Мошура, видеоряд собирал Саша Марьин. Свет — Таня Демина. Хореографию ставила Вика Еремина.