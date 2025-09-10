Режиссер Дмитрий Крестьянкин покажет социальные вербатимы по средневековым легендам и русской классике на сцене «Упсала-цирка»

Режиссер, идеолог и художественный руководитель «Плохого театра», амбассадор инклюзивных проектов и документального театра покажет два спектакля на сцене цирка: полудокументальное переосмысление морализаторской средневековой легенды и спектакль-диалог подростков с русской классикой.
Дмитрий Крестьянкин
5 октября в «Упсала-Цирке» на Свердловской набережной состоится показ мюзикла-вербатима «Крысолов». За его основу режиссер Дмитрий Крестьянкин выбрал легенду о Гамельнском крысолове, действия которой происходят в 1284 году во время нашествия крыс на город Гамельн.
По преданию, туда явился странный человек, похожий на шута, и представился Крысоловом. Он пообещал за плату избавить город от грызунов. Однако горожане, избавившись от беды, отказались платить обещанное вознаграждение. Движимый местью, Крысолов вернулся в город — на этот раз в образе охотника со страшным лицом. Он снова начал играть на дудке, но на этот раз его музыка привлекла всех детей города. Крысолов увел их к горе Коппен и там утопил.
Крестьянкин переосмысляет легенду и объединяет с личными историями участников сообщества «Бардак» (экс-«Театральный Дом») — профессиональных артистов, подростков из детских домов и молодых людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Под микс битов dark electro и хип-хопа авторы и исполнители расскажут о сокровенном, обсудят вечные темы: мечты и потери, страх и взаимопомощь.
Художником выступила Шура Мошура, видеоряд собирал Саша Марьин. Свет — Таня Демина. Хореографию ставила Вика Еремина.
18 октября режиссер представит еще одну постановку — документальный спектакль «Русские классики» — откровенный разговор нового поколения с отечественной литературой. Команда подростков и актеров размышляет над культовыми текстами по принципу детской игры в «Классики»: зрителям предстоит пройти за актерами через ряд эпизодов-«квадратов», каждый из которых представляет собой острое высказывание о ключевых темах и ситуациях из произведений школьной программы. В программе — неудобные вопросы о главном: о кринже, травмах, нелепости и о том, сколько жизней можно было бы спасти, умей герои проговаривать свои проблемы.
Спектакль подразумевает вариативность и мозаичность повествования. Художником спектакля выступила Шура Мошура, видео создавал Саша Марьин, свет — Таня Демина. Хореографию ставила Вика Еремина.
Дмитрий Крестьянкин (1988) — актер и режиссер, идеолог и художественный руководитель «Плохого Театра». Окончил режиссерский факультет РГИСИ в мастерской Красовского. В основном обращается к социальному театре и проектами, направленными на поддержку подростков и уязвимых групп. Крестьянкин работает с подростками из приютов, детских домов и людьми с особенностями здоровья, используя театр как инструмент социализации и самовыражения. Режиссер преподает в РГИСИ (Российский государственный институт сценических искусств) и участвует в инклюзивных лабораториях. Он также разрабатывает методики работы с подростками, включая техники сторителлинга и психоэмоциональные тренинги. В числе самых известных театральных работ режиссера: «Деревня и я», «Заводной апельсин», «Квадрат» и «Наш класс».
«Упсала-Цирк» — социально-культурный проект, первый в мире цирк для уличных и «трудных» подростков. Его основали в 2000 году немецкая актриса Астрид Шорн и российский режиссер Лариса Афанасьева. Идея родилась спонтанно: они начали заниматься с детьми из близлежащих дворов, используя методы социальной педагогики и цирковое искусство. Из маленькой инициативы вырос большой проект. Его главная цель — не подготовить профессиональных артистов (хотя многие ими становятся), а дать опору, семью и возможность поверить в себя через искусство.
